經期後調理｜血瘀肝鬱易感冒冇胃口　薏米粥2食療抗寒邪忌飲咖啡?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-29 20:53

經期排出經血後，女性身體容易出現四肢乏力、水腫等脾虛症狀，加上排卵期易因氣血瘀滯而造成出血。因此，在月經後需要針對性地調理，改善不適。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師梁婉婷

女性大約每4周有一次月經來潮。出現第1日為月經周期的開始，兩次月經的第一日之間為月經的周期，一般時間為21~35天，行經時間多為3~7天。中醫學認為月經周期可以分為月經期、經後期、經間期和經前期。

以28天周期計，月經來潮是周期第1天，而經後期是第5-12天，經間期（即排卵期）是第13-16天。

▼經後期常見問題（按圖 👇👇👇）

月經後期的症狀

經後期比較常見的症狀如精神疲倦、頭暈、身體沉重、胸悶、欲吐、胃口較差、眠多等。常因脾虛挾痰所導致的一系列症狀，主要與飲食不節（如暴飲暴食、喜食生冷濃味辣味、酒、食宵夜等），先天脾胃虛弱或大病後有關。故飲食原則多以健脾胃，化痰去濕為主。

▼月經後食療（按圖 👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

淮山薏米粥：健脾補腎，利水滲濕

人參粳米粥：補益元氣、健脾和胃、養心安神、補益肺氣、去水腫、止瀉

▼經後期飲食及生活注意事項（按圖 👇👇👇）

1.適宜進食溫補氣血藥食

如：雞蛋、桂圓、紅棗、牛奶、葡萄

2.不宜進食生冷食物

如：雪糕、蒲公英、柿子、馬蹄、空心菜

3.做好保暖、防風措施

經後期此段時間，胞宮因排出經血後，相對空虛，身體也會較其他時段較為容易受外邪影響，例如風、寒、暑、濕、燥之氣等，所以，這段期間要做好保暖、防風等的措施，尤其在冷氣開放的環境，若感受了寒邪，較易引起感冒、經痛等病症。

4.避免攝入過多咖啡因

咖啡因有機會使血管收縮，出現頭痛、情緒不穩定等症狀

肝鬱血瘀經間期易出血

女性有機會出現經間期（排卵期）出血的情況，出血量一般較少，大約維持2-3天，大多呈鮮紅或啡色，主要是因為激素水平波動過大後雌激素水平迅速下降而引致，不過，如在經期後不正常出血，亦有可能是因為月經失調、宮頸炎、宮頸癌等多種原因，需要醫生或專業人士判斷。

▼經間期常見問題（按圖 👇👇👇）

經間期症狀

在中醫角度，經間期出血主要因為氣血瘀滯、肝鬱氣滯所引起，前者多與過食生冷辣重口味的食物、受寒濕邪侵襲、月經期時過食滋膩補品等有關，後者則與情緒鬱悶或氣怒不舒、個人精神或生活壓力、熬夜或失眠、過食辛辣濃味的食物等有關。出血的顏色多為紫黑色或結塊，小腹部會有疼痛感、胸口悶悶不舒、心情煩躁。飲食原則多以活血去瘀、疏肝利氣為主。

▼經間期食療（按圖 👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

玫瑰木耳紅棗茶：行氣活血，養心安神，疏肝止痛

代代花茶：理氣寬中，益胃止嘔，散瘀血

▼經間期飲食及生活注意事項（按圖 👇👇👇）

1.適宜進食調理氣血藥食

糙米、核桃、黑豆、瘦肉、紅糖

2.不宜進食較難消化食物

洋蔥、煎炸食物（如炸雞）、韭菜、薯仔、咖啡

3.注意情緒調節

經間期情緒容易不穩定，須注意情緒調節，做一些自己感興趣的活動，紓緩壓力，盡量不應讓自己在憤怒、悲傷、抑鬱等情緒當中。因為這樣會讓肝氣調節失常，若引動肝火，迫血下行，有機會引致經間期出血的發生

4.保持衛生

經間期出血人士禁止盆浴、坐浴、游泳

健福堂中醫診所註冊中醫師梁婉婷（撰文者提供）

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