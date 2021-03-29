廖啟智逝世｜不煙不酒患胃癌　13個初期症狀吞嚥難食少少就飽

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-29 10:18

資深演員廖啟智患上胃癌，近日不幸病逝，終年66歲。他曾接受訪問指自己「年紀大，機器壞」，正積極抗病。胃癌早期有什麼先兆和症狀？少吃蔬果人士較高危？

廖啟智（智叔）近日傳出患上胃癌，其經理人公司亦作出回應，指他近期身體不適， 已婉拒相關演藝工作。智叔3月28日晚上八時三十二分在沙田威爾斯親王醫院，在家人的陪同下，因胃癌逝世，終年66歲。

▼廖啟智傳出患上胃癌，更一度病危：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

相關文章：廖啟智不敵胃癌病逝 終年66歲

癌症令人聞之變色，據醫管局2018年本地癌症整體死亡數字，胃癌的致命率居第6位，有687人因患胃癌逝世。據醫管局智友站資料指，當胃部細胞出現異變，發展成為惡性腫瘤，就是胃癌。

胃癌早期難察覺

美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織——No Stomach For Cancer表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

＊胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。

▼胃癌晚期時，癌細胞可能擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

相關文章：【胃癌】初期晚期如何發現？胃酸倒流冇胃口7大症狀持續2周即就醫

胃癌症狀似胃潰瘍

胃癌初期症狀與平日的腸胃問題相似，出現肚痛、腹脹、噁心或嘔吐時與胃潰瘍的症狀一樣，令人難以分辨。

不過台灣萬芳醫院副院長謝茂志說，因為腫瘤還是實體的，如果在吃飽後感到胃痛，比較似胃癌症狀，因腫瘤跟食物摩擦後會產生痛覺；但如果是吃飽前才痛、吃飽後就不痛，則比較像胃潰瘍。

▼分辨胃癌與胃潰瘍：（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

不煙不酒患胃癌？

鮑起靜接受傳媒訪問時透露，智叔不煙不酒卻患上胃癌，那為什麼不煙不酒也會患胃癌？其實現時胃癌成因仍未明，但部分人士比較高危。雖然吸煙是增加患胃癌風險的因素之一，但除了吸煙，飲食習慣、遺傳、年紀也有一定影響。

綜合智友站和美國癌症協會，以下是患胃癌高危因素：

1. 幽門螺旋桿菌感染

2. 男性：發生胃癌的機會是女性的兩倍

3. 年紀大：50歲以後患胃癌的機會更高

4. 肥胖

5. 長期進食高鹽、醃製和燻製食物

6. 飲食缺乏水果及蔬菜

7. 吸煙

8. 遺傳: 家族近親曾患有胃癌的人士，較其它人患上胃癌的機會高兩倍以上

9. 胃部息肉、進行過胃部切除手術及患有惡性貧血

10. 長期暴露特定環境，例如長期在煤炭、金屬、橡膠業

常吃隔夜菜人也會增胃癌風險？（Gettyimages／視覺中國）

常吃隔夜菜增胃癌風險？

台灣肝膽腸胃科醫師曾在《醫師好辣》節目中指，有一名女士暴瘦10多公斤，確診罹患胃癌，相信與常吃隔夜菜有關。其實常吃隔夜菜也會增大腸癌、食物中毒的風險。

▼最危險及較安全隔夜菜：（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

防胃癌多吃橙、西蘭花

欲預防胃癌，必先維持良好的生活習慣，包括不吸煙、少喝酒、適度運動、保持心情、多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌。除此，根據智友站，可依循以下預防胃癌的飲食。

▼防胃癌飲食貼士：（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

40歲以上定期做胃鏡檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，便建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查，及早發現，及早接受治療，有助提高治癒率。

▼同場加映：胃鏡檢查的過程（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【體檢】照胃鏡3大注意事項 胃酸倒流、吞嚥難或須胃鏡檢查