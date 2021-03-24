瞓捩頸｜躺梳化易傷肌肉！即時推拿會病情惡化4招紓緩痛都要郁？

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-03-24 15:40

只要天氣變冷，復健科門診就多了不少落枕患者，單側頸部疼痛，一轉就不舒服，只能歪著頭，固定某個角度。台灣聯新國際診所院長林頌凱在Facebook貼文，列舉落枕時你能做的4件事情，改善落枕症狀。

為何會落枕？林頌凱指出，原因有3：

1. 為長時間歪著頭工作 2. 是最近換枕頭睡覺 3. 天氣變冷，身體變僵硬所致

林頌凱說，大部分的落枕是因為白天時長時間歪著頭，包括工作或開車，由於肌肉長時間不正常收縮，導致循環不良，甚至導致發炎。通常睡覺期間慢慢累積發炎反應，逐漸嚴重，睡醒時活動時，才知痛苦。

此外，突然換了新枕頭，厚度不一樣，這也會提高落枕風險。再者，天氣變冷，身體四肢變僵硬，血液循環變差也較容易引發落枕。

林頌凱提出，落枕時，可以做的4件事情：

▼起床落枕4招紓緩（點擊下圖看清！👇👇👇）

（1）暫時換回原來的枕頭；（2）予以局部熱敷；（3）在不痛的範圍下多做肌肉伸展；（4）如果2天以後愈來愈痛，或是1個星期後都沒有改善，應尋求復健科醫師協助，接受進一步檢查。

許多人因為痛，而完全不敢動，林頌凱提醒，不要因為痛，就不動，要在頸部不痛範圍內，多多伸展，提高關節活動度，切記不要在剛發作的時候推拿，這可能讓病情更加嚴重。

落枕屬於單純的肌肉拉傷，即使不治療，也會在1個星期以內完全恢復。剛落枕的時候因為很痛，所以有些病患相當很緊張，擔心長骨刺或腫瘤，常會要求照X光來確定病因。

但只要是有經驗的醫師，很容易區分出肌肉或是骨頭的問題。肌肉拉傷用X光檢查是看不出所以然的，堅持要照X光，只會讓自己身體吸收不必要的放射線。

林頌凱提醒，常常落枕的人，應該先觀察平常的坐姿、站姿是否正確，而不是一直換枕頭。另外，不要在客廳睡覺，因為沙發坐墊或扶手並非枕頭，容易增加落枕風險。

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