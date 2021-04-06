火鍋湯底熱量排名｜3個貼士平衡口腹之慾和健康　湯煲原來都關事…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-06 18:00

香港人最愛打邊爐，不只價錢，食材卡路里都「豐儉由人」，很多人想吃得健康一點便多放蔬菜和瘦肉，減低熱量攝取，但往往忽略了湯底也是致肥陷阱！ 火鍋湯底五花八門，以一碗250毫升的湯底計算，最高熱量的湯底高達191千卡，相等於一碗白飯的卡路里，而最低卡的湯底只有8千卡，立即看看怎樣打邊爐才吃得健康又滿足吧！

「美顏」豆乳鍋竟是高卡高脂？

提到最高熱量的湯底，大家都會想到麻辣湯底，在眾多即食湯底中，海底撈麻辣清油火鍋湯底料確實是最高卡的湯底，以一碗250毫升的湯底計算，它已有191千卡的熱量，相等於約1碗白飯的熱量，而且它的總脂肪含量高達20.5克，相等於4.1茶匙油，鈉含量亦有1,402毫克（建議成年人每日攝取鈉含量不應超出2,000毫克）。

其實感覺「美顏養生」的日式芝麻豆乳鍋卡路量也不低，每碗湯底熱量也有118千卡，總脂肪有7.9克，所以買之前記緊看營養標籤。

▼10款最高卡路里的即食湯底排名，由最高至最低（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

至於低卡之選就是清雞湯、魚湯和豬骨湯系列，豬骨火鍋上湯熱量只有8千卡，鈉質含733毫克，不過想再健康、原味一點，還是先放蕃茄薯仔、芫茜鮮魚熬煮做湯底吧！

▼12款較為低卡低脂的即食湯底：（按圖 👇👇👇）

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3個打邊爐貼士 吃得健康又滿足

人人都知道要吃得健康，但打邊爐只吃清湯烚菜又不夠盡興，以下就有三個貼士，平衡大家的口腹之慾和健康。

1. 選擇高鉀質食材

鉀質有助排走身體多餘的鈉和水分，維持血壓穩定，平衡火鍋的「重口味」，每100克中含超過500毫克的鉀質就被視為高鉀食物，常見的高鉀火鍋配料有通菜、菠菜、金菇、紫菜、蕃茄、薯仔、南瓜和椰子等，進食時也不妨配上無糖綠茶和烏龍茶，幫助消化解膩。

掌握飲食順序，有助你攝取更多膳食纖維和減少卡路里。（sikdord@IG）

2. 先吃菜後吃肉

相信很多人都聽過打邊爐應「先吃菜後吃肉」，因為可保留蔬菜口感和營養，先攝取膳食纖維後，有助消化後期的肉類，亦可避免吃得太多油脂過重的肉和丸類，最後若不夠飽才放粉麵飯，但要注意澱粉質熱量頗高，吸附湯汁油脂後更不宜多吃，最好還是以半個公仔麵為限，或選擇低卡米粉、蒟蒻麵更健康。

3. 選擇鴛鴦湯底

清湯湯底嫌淡味，麻辣湯底又怕爆卡？小朋友才做選擇，大人兩個都要！只要入手Ocooker圈廚多功能鴛鴦電火鍋，便可同時享用健康和美味的湯底，或自製流行的壽喜燒配鐵板燒，加上4升特大容量，一家大細和三五知己相約打邊爐也沒有問題，獨特食品接觸級不黏塗層方便清洗，在家打邊爐更方便！

編輯推介：Ocooker 圈廚多功能鴛鴦電火鍋

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/06）

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