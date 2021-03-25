健康飲食｜高血脂易併發糖尿病脂肪肝　多吃杏仁蘋果7食物降血脂

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-25 17:02

隨著生活水平的提高，精緻飲食機會愈來愈多，卻不知在你大吃大喝的同時，血脂值也愈來愈高，且有年輕化趨勢。但很多人都覺得這不算病，所以置之不理。提醒大家，高血脂如果不及時控制是會引發併發症的，且這些併發症通常都很嚴重。我們先來看看長期高血脂會帶來哪些併發症。

高血脂是什麼？

血脂指的是人體血漿中的游離脂肪酸、磷脂、固醇和甘油三脂等脂肪素的含量。血漿中血脂的含量健康值一般在130mg/dl（毫克每分升）以下；凡大於160mg/dl的醫學上稱之為血液脂肪素超標，即為高血脂。高血脂與高血壓、高血糖一同稱為「三高」，被稱為人類健康的「無形殺手」，是需要進行慢性病健康管理的主要病種之一。

高血脂併發症有哪些？

1、冠心病：

冠心病全稱冠狀動脈粥樣硬化性心臟病，而血脂一旦過多的阻塞冠狀動脈，造成動脈硬化，心肌缺血缺氧，就會出現冠心病。高血脂是引起冠心病最為危險的因素之一。研究發現，血清總膽固醇平均下降1%，冠心病的發生率會下降2%，所以，調節血脂是防治冠心病最基本的治療方法。

部份冠心病徵狀（按圖了解）

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2、腦梗塞：

血液中膽固醇過高會引起動脈粥樣硬化斑塊，造成動脈管腔狹窄、阻塞，當這種情況出現在腦血管時，就會引起腦梗塞。多項研究證明，腦中風發病率和致殘率與長期調脂治療的效果有明顯的關係。而在引起腦中風的因素中，如飲酒、肥胖、高血壓、吸菸、糖尿病等中。高血脂是最重要的影響因素之一。

3、糖尿病：

高血壓、高血脂、高血糖被人統稱為「三高」，會對糖尿病患者的生命健康構成嚴重威脅。高血脂會加重患者病情，所以，臨床上一般在治療高血糖的同時，還會進行一定的調節血脂處理。且高血脂是引發糖尿病晚期併發症的重要原因，如冠心病、眼底壞死、腎臟病變、神經病變等，積極治療高血脂能夠有效的預防這些併發症的發生。

4、脂肪肝：

脂肪肝的出現主要是因為脂肪在肝臟內大量蓄積而引起的，且患者常合併有高血脂症。高血脂、長期大量飲酒、肥胖者、糖尿病、腹部脂肪堆積和有病毒性肝炎患者都是脂肪肝的高發人群，所以，高血脂患者調節好血脂是預防脂肪肝的重要措施。

日常生活中，很多食物對於降血脂是很有幫助的，下面推薦幾個可以降血脂的食物給大家參考。

▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 杏仁

杏仁不含膽固醇，僅含7%的飽和脂脂酸。高血脂病人病天吃30g杏仁，可替代含高飽和脂肪酸的食品。

※提醒：甜杏仁屬於油脂類，約6粒甜杏仁果就等於一份的油脂，熱量約45大卡，適量攝取才健康。

2. 石榴

石榴營養豐富，含多種胺基酸和微量元素，有助消化、抗胃潰瘍、軟化血管、降血脂和血糖，及降低膽固醇、防止冠心病、高血壓、糖尿病等功能。

3. 蘋果

含有極為豐富的果膠（一種水溶性膳食纖維），能降低血液中膽固醇的濃度，且有防止脂肪聚集的作用。蘋果中的果膠還能與其他降膽固醇的物質，如維他命C、果糖、鎂等結合成新的化合物，從而增強降血脂效能。

4. 香蕉

醫學研究認為，香蕉可治療高血壓，因為香蕉的含鉀量十分豐富，可平衡由鈉引起的高血壓。多吃香蕉可預防高血壓和心腦血管疾病，研究顯示，每天吃兩條香蕉，可有效降低10%血壓。而且香蕉也可以調節緊張情緒。

5. 柚子

柚肉中含有非常豐富的維他命C以及類胰島素等成分，故有降血糖、降血脂、減肥、美膚養容等功效。而且柚子也是醫學界公認的最具食療效益的水果。

6. 番茄

番茄含有豐富的營養，又有多種功用，被稱為神奇的菜中之果。番茄內的蘋果酸和檸檬酸等有機酸，還有增加胃液酸度，幫助消化，調整胃腸功能的作用。番茄中含有果酸，能降低膽固醇的含量，對高血脂症很有益處。

7. 奇異果

奇異果被譽為「水果之王」，它含有豐富的精氨酸，能有效地改善血液循環，防止血栓的形成，對降低冠心病、高血壓、心肌梗塞、動脈硬化等心血管疾病的發病率和治療陽痿有特別功效。

※富含碳水化合物的水果如果攝取過多，也會與高血脂有關。因此就算蔬果對於健康是有幫助的，但是過與不及，都會造成反效果。所以都還是要適量並且看自身身體狀況適不適合吃再做斟酌。

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控制高血脂，只要少吃就好了嗎？

控制高血脂，如果單純只從飲食著手，這樣只做對了一半。要快速並且有效率的把血脂降下來，除了從飲食調控，最重要的就是從生活習慣改變。生活作息如果沒有改變，就算嚴格控制飲食，血脂也很難維持在理想的範圍內。

所謂的生活習慣，除了戒菸與戒酒外，最重要的就是運動。

運動裡的「有氧運動」與「肌力訓練」，除了可以增加肌肉的「質」與「量」，也可以提高身體的基礎代謝率。

另外，肌肉比脂肪組織更容易消耗熱量，所以如果能夠藉由運動增加整體的肌肉量，就算睡覺時，也能同時燃燒脂肪，也就是睡覺時，也在減肥與減脂。

所以只要均衡而且低熱量的飲食，戒煙、戒酒，再加上運動，就可以控制高血脂。

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