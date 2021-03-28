臉色｜臉黃脾弱消化不良臉青肝差宜吃橙？睇臉色知心肝脾肺腎功能

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-28 12:00

想知道自己的身體有什麼毛病，只要仔細觀察臉色就知道。台灣健康網站整理了日本中醫師猪越恭也的著作《神奇的中醫自診療法》，為大家羅列了五種皮膚顏色所代表的身體狀態，皮膚發黃要注意什麼？皮膚發青要吃什麼改善？臉色蒼白應怎樣進補？

身體狀況如何，我們每天起來照鏡子，都可藉觀察臉部顏色得知。台灣健康網站《早安健康》整理了日本中醫師猪越恭也的著作《神奇的中醫自診療法》，講述皮膚的五種顏色：紅、青、黃、白、黑，對應着心、肝、脾、肺、腎五個器官，臉部出現五種顏色時所帶來的健康隱患，一起來注意一下吧！

▼五種不同臉色對應身體內臟不同狀況：（按圖率先了解👇👇👇）

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1）臉色潮紅：心臟有事

膚色發紅有幾個原因，例如心血管疾病、高血壓、飲酒等；而女性更年期的潮熱亦會導致臉色潮紅。從中醫角度，臉色潮紅分為兩種：實熱和虛熱，實熱是陽盛之外感發熱，腹脹便秘，多為兩頰至頸部一帶通紅；虛熱是陰液虛損，疲倦消瘦，只有顴骨兩處嫩紅。

高血壓患者由於臉部毛細血管擴張，也會顯得滿臉通紅。飲食習慣不良，如飲食多肉少菜、缺少運動亦有機會導致問題發生。

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解決方法：

若你持續臉色潮紅，又非更年期，那麼你很大機會患有高血壓，除了每年進行檢查身體。平日應注重飲食習慣，避免暴飲暴食和進食太多肉類。同時亦應確保每天至少有3分鐘的運動時間。

飲食方面，苦瓜、蓮子都有助降火。另外滋陰食物如雪梨、銀耳、西瓜、番茄等宜多吃。

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2）臉色發青：經脈阻滯引肝鬱

臉色發青則是肝臟功能下降的信號，晚睡捱夜，飲酒過量也會導致肝無法排毒。臉色青亦是經脈阻滯、氣血不通的表現，從中醫角度，寒氣流於血流導致瘀氣積聚。另外，心血不足都有機會導致臉青。

解決方法：

應調理自己的生活習慣，從生理時鐘調整開始，每晚過了11點就是肝臟排毒的時間，若過了11點睡覺，即使早上遲起床，肝臟亦無法順利排毒，令毒素積聚。盡量少飲酒亦是其中一個護肝方法。

食物方面，可食用穀類，如糯米、黑米；黃綠色食物亦有助肝臟排毒，例如菠菜、油菜、芹菜、橘子等。

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3）臉色泛黃：小心消化系統

膚色若發黃很有可能是因為脾臟功能下降，導致消化不良。若出現以上膚色，很有機會出現便秘或腹痛、胃痛等情況。此外，葉黃素攝取過多都有機會導致皮膚發黃，例如紅蘿蔔、南瓜、菠菜、羽衣甘藍等吃太多。此外黃疸病亦有可能是原因之一。

解決方法：

減少進食難消化食物，三餐要定時，每餐之間隔間不宜過密或過長，以減輕消化系統的負擔。若是因為葉黃素過多而導致臉色發黃，那麼應停止服用葉黃素補充品和少吃紅蘿蔔、南瓜、菠菜等食物。

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4）臉色蒼白：肺部出事

若臉色蒼白，表示肺功能欠佳。呼吸系統比較虛弱，毛孔較大、肌膚較乾燥。除了肺部出現問題，亦有機會是因免疫力下降。除了肺部功能欠佳，氣血不足的人亦會導致臉色蒼白。

解決方法：

應多注意肺部的護理，如你有吸煙習慣亦應戒除，同時飲食上可多吃潤肺的水果如梨子。若是因為氣血不足而造成的臉色蒼白，多吃番茄、車厘子等補血食物，同時可多吃鐵質豐富的肉類如牛肉，可以補充鐵質，令氣血運行得更好。

多吃鐵質豐富的肉類如牛肉，可以補充鐵質，令氣血運行得更好。(jason leung@unsplash)

5）臉色暗沉：內分泌系統失調

若你臉色暗沉，內分泌、生殖系統、腎臟可能出現問題。這裏所指的膚色暗沉並不是因曬太陽而形成的「膚色黝黑」，而是指因腎功能不佳而引起的暗沉，一般出現在洗腎後的病人身上。

解決方法：

飲食應以黑色食物為主，例如多吃黑豆、栗子、黑蕎麥、芝麻等；蔬菜方面，洋蔥、韭菜、羽衣甘藍、芫荽亦應多吃。

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