牛津研究：糖尿肺炎25種病與多吃肉有關！免貧血日吃多少肉最啱？

生活中,許多人是無肉不歡,也有人是奉行素食主義,完全不吃肉。從醫學角度來講,吃肉過多或完全不吃肉,都會對身體產生影響。如何正確地吃肉成了健康生活的一門大學問。

近日,來自牛津大學的研究人員透過一項大規模研究表明。經常食用肉類與一系列疾病有關,其中一些疾病的關聯是首次被證實。研究結果將經常吃肉與患多種疾病的高風險相關聯,包括心臟病、肺炎和糖尿病,而與缺鐵性貧血的低風險相關聯。這項研究近期發表在《BMC Medicine》期刊上。

25種疾病風險統計:愛吃肉心臟病、肺炎糖尿病風險高;貧血風險低

研究人員在一項新的大型隊列研究中對此進行了調查。該研究使用了近47.5萬英國成年人的數據。整體來說,每周食用三次以上未加工的紅肉和加工肉類的參與者,比低肉食者更有可能吸煙、喝酒、超重或肥胖,並且更少吃水果、蔬菜和魚類。

▼經常吃肉與25種常見病有關(點擊下圖看清!👇👇👇)

循環系統疾病:

心臟病、心房顫動、腦出血疾病(出血性/缺血性中風)、靜脈血栓、靜脈曲張、痔瘡

呼吸道疾病:

肺炎

消化系統疾病:

胃酸倒流、胃癌以及十二指腸炎、疝氣、非感染性腸炎和結腸炎、憩室症、大腸瘜肉、膽囊疾病

關節疾病:

關節炎

泌尿生殖系統疾病:

腎結石、尿路感染、前列腺肥大、女性生殖器脫垂

其他疾病:

子宮肌瘤、缺鐵性貧血、糖尿病、腕隧道症候群(又稱:腕管綜合症,俗稱「滑鼠手」)、白內障、蜂窩性組織炎

研究者進一步分析,大量食用紅肉與更高的心臟病、肺炎、憩室症、大腸瘜肉和糖尿病風險相關。例如,每天每多攝入70公克紅肉和加工肉類,就會使心臟病的風險增加15%,患糖尿病的風險增加30%。

即便吃的不是紅肉,而是較健康的白肉,也與胃酸倒流、胃炎和十二指腸炎、膽囊病和糖尿病的較高風險相關。每天每多攝入30克白肉,患胃酸倒流的風險增加17%,患糖尿病的風險增加14%。

大量攝入未加工的紅肉和家禽肉與較低的缺鐵性貧血風險有關。每天多攝入50克未加工紅肉,患病風險降低20%;每天多攝入30公克白肉,患病風險降低17%。

大量食用紅肉與更高的心臟病、肺炎、憩室症、大腸瘜肉和糖尿病風險相關。(Kyle Mackie/Unsplash)

團隊建議:控制BMI則疾病風險皆下降

如果考慮到BMI,這些正相關大部分都減少了。這表明,經常食肉的人平均體重較高可能是造成這些關聯的部分原因。研究小組表示,紅肉的風險主要是因為其飽和脂肪酸,它們會增加低密度脂蛋白(LDL)膽固醇,這是眾多疾病的一個公認的危險因素。

本文的主要作者、來自牛津大學Nuffield人口健康部門的Keren Papier博士說:「我們早就知道紅肉可能致癌,而這次發現的紅肉與疾病相關性,還需要進一步驗證之間的因果關係。如果疾病跟紅肉之間確實存在因果關係,就要透過少吃紅肉來預防疾病。」

怎麼吃肉才健康?每周紅肉攝取量控制在3份以內

吃太多紅肉有害健康,但是完全不吃肉的話,人體的缺鐵性貧血風險也會提升。因此,選擇不吃肉的人,要注意透過飲食或補充劑來獲得足夠的鐵。

比較折衷的辦法,是透過控制,避免紅肉攝取超量。世界癌症研究基金會(World Cancer Research Fund)建議,人們應該將紅肉的攝入量限制在每周不超過三份,如果要吃加工肉類的話也應盡量少吃。

盡量吃白肉,白肉是指魚、蝦、雞肉、鴨肉等,紅肉是指豬肉、牛肉、羊肉等。相比較而言,白肉比紅肉更健康,因為白肉的脂肪含量低,不飽和脂肪酸含量較高,營養成分容易被人體吸收。

在日常飲食中,我們應該盡量選擇吃白肉。當然,紅肉也不是不能吃,而是要適量吃,並且盡量選擇瘦肉。烹調肉類時,應選擇燉、煮、蒸等烹飪方式。

參考資料:Meat consumption and risk of 25 common conditions: outcome-wide analyses in 475,000 men and women in the UK Biobank study

