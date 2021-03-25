腎衰竭｜吳耀漢腎功能剩1成！症狀似尿道炎小便30秒不散泡快就醫!

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-25 19:06

資深演員吳耀漢，其女兒日前（3月23日）因涉嫌藏毒被捕。2019年他接受傳媒訪問時表示自己腎衰竭，腎功能只剩一成，並已停工兩年調理身體，需要每天洗腎。腎衰竭的初期症狀和尿道感染類似，應如何分辨？成因是什麼？該如何預防？

81歲著名喜劇演員吳耀漢，其女兒因涉嫌藏毒被捕，海關又在村屋發現13桶大麻，並懷疑有人利用村屋非法培植。大眾除了關心他的女兒情況外，吳耀漢的健康亦備受外界關注。吳耀漢接受傳媒訪問，表示自己腎功能只剩一成，並已停工兩年調理身體，需要每天洗腎。

▼吳耀漢透露自己患上腎衰竭，需每天洗腎保命：（按圖率先了解👇👇👇）

相關閱讀：西貢村屋變大麻種植場 自製大麻朱古力兜售 吳耀漢女兒被捕

人的腎臟是由約100萬個腎元組成，不但為人體排走經新陳代謝產生的廢物，協調體內各種重要元素，包括水分、電解物、酸鹼度、血壓等，更負責製造紅血球激素及協助製造維他命D。因此，若腎功能長期受損致無法正常運作，便會演變成慢性腎衰竭，人體就會累積廢物，繼而引發多種身體問題。

慢性腎衰竭與急性腎衰竭有什麼分別？

慢性腎衰竭症狀似尿道炎，一般在察覺的時候已無法醫治，其實從改善平日的生活習慣已有效預防。根據醫管局智友站數據顯示，糖尿病和高血壓患者更易患上腎衰竭，嚴重更可致命。

和慢性腎衰竭不同，急性腎衰竭指腎臟出現意外受傷，如燒傷、心臟病、脫水等，導致腎臟在數小時至幾天內瞬間衰退，失去其功能，症狀和慢性腎衰竭一樣，但卻可透過即時治療使其痊癒。

腎衰竭成因

▼腎衰竭5種成因：（按圖了解👇👇👇）

根據智友站資料，截自2016年本港末期腎衰竭患者一般有5種成因，以下疾病患者同時亦是高危人士：

1）糖尿病（49％）

糖尿病可引發腎衰竭。血糖長期偏高令血管和神經系統受損，造成蛋白尿、細菌感染，嚴重甚至會令器官衰竭。

2）腎小球炎（22％）

腎小球是腎臟器官裏的過濾器，負責將血液裏的廢物和多餘的水分排到尿液。腎小球炎患者會因炎症而失去這個重要的功能，導致毒素無法順利排出體外。患者的尿液呈深色或粉紅色、尿量減少，身體因水分過多導致手腳和臉部腫脹。因此腎小球炎患者更易患上腎衰竭。

相關閱讀：【指甲月牙】縮小或患癌？太大腎炎警號？月牙3特徵1/5面積最健康

3）高血壓（11％）

高血壓會引起嚴重併發症，腎衰竭就是其中之一。不受控的高血壓會嚴重影響腎臟裏的血管和主要動脈，從而令腎功能大幅受損。

4）多囊腎（3％）

多囊腎是一種家族遺傳病，指腎臟異常腫大，裏面出現大小不一的水囊。但這種與生俱來的疾病卻要令患者每天都要洗腎。但若年過70歲，約5個人中就會有1個人患上腎水囊，因此需定期進行檢查。一般而言，腎水囊不用造成功能下降，但若出現感染或破裂就要速速求醫。

5）尿道問題（3％）

尿道炎成因為細菌感染尿道，引發一系列炎症。若細菌不幸上腎，情況嚴重會引起急性腎衰竭。

症狀似尿道炎難察覺

慢性腎衰竭在初期階段時，徵狀並不明顯，而且多數與排尿有關，導致不少人忽略問題；但當病情愈發嚴重，腎功能降至少於25%，病人就可能出現尿毒症的徵狀，除了排尿問題外，更會有帶來全身性影響。

▼慢性腎衰竭的五個階段：（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

忍尿是腎病、膀胱疾病和尿道炎的最大成因，尿是人體血液中的多餘水分和毒素聚集後排出的廢物。忍尿會影響專注力外，長期忍尿容易影響膀胱功能和泌尿系統感染。

根據泌尿科醫生鄒頡龍在《請教鄒醫師，女性必知的24個婦女泌尿問題》一書中所言，正常膀胱容量大約400至500C.C.，一天的排尿量大約是1500至2000C.C.，所以一天的排尿次數大約是4至6次。

相關文章：【尿急】每天上廁所至少4次 長期忍尿可令腎及膀胱功能變差

▼忍尿是腎病、膀胱疾病和尿道炎的最大成因，即看有什麼影響：（按圖了解👇👇👇）

相關文章：【腎病】小便有泡常水腫兼高血壓？必看五字訣自我檢測防腎衰竭

如何知自己有沒有慢性腎衰竭

▼五字訣自測有否患上腎臟疾病：（按圖了解👇👇👇）

及早發現腎臟病就能及早醫治，只要用「泡、水、高、貧、倦」五字口訣就能自測。上廁所時若發現小便是有泡、久久不散、下肢或眼皮高水腫、血壓、臉色蒼白、易喘或異常貧血、容易疲倦等症狀時，須提高警覺，趕快去檢查腎功能！

1. 泡 →小便時有細微泡沫，超過30秒仍不散

2. 水 →下肢壓下去會有水腫現象

3. 高 →高血壓

4. 貧 →不明原因貧血

5. 倦 →經常感到很累、無力

慢性腎衰竭注意事項

相關文章：【慢性腎衰竭】小便痛、血尿為初期病徵 留意排尿及早發現腎衰竭

+ 8 + 8 + 8

▼同場加映補腎桂圓茶：（按圖了解👇👇👇）

相關閱讀：【補腎湯水合集】10款益腎家常靚湯有肉有素 改善手足冰冷抗疲勞