立即報名醫師Easy健康樂活大使　有機會送你過萬元箍牙療程體驗！

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-25 16:20

自疫情爆發至今，醫師Easy致力分享醫藥保健、中醫養生資訊，以喚醒大眾對個人健康的關注。為推廣健康生活的文化，醫師Easy將會在3月25日至4月14日期間，公開招募3名健康樂活大使！成為醫師Easy的健康樂活大使，除了有機會需要參與宣傳短片的拍攝工作，亦會定期收到不同推廣產品的試用。我們誠邀健康、充滿活力、愛笑又樂觀積極的你報名參加！

如想在脫下口罩後，上鏡更加完美，笑容散發更迷人魅力，現在便要做好準備！中選的樂活大使有機會免費體驗由WonderSmile Hong Kong贊助隱形牙套矯正療程乙次（價值 $14,490）。

心動不如馬上行動！立即按照以下步驟，報名參加招募活動：

１. 下載醫師Easy手機應用程式，登記成為新會員。

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２. 點選醫師Easy手機應用程式內的主頁橫幅，回答簡單問題及填寫個人資料。

３. 「Like／讚好」醫師Easy及WonderSmile Hong KongFacebook 專頁。

４. 「Like／讚好」及「Share／分享」相關活動的Facebook帖文 (必需設定為公開)，並須於留言位置「Tag／標記」3位好友及說明參加原因。

完成以上的步驟後，參加者將會收到醫師Easy的回覆。報名時須上載疫情前（即2019年至2020年初）的一張正面露齒笑容相片，及至少3張牙齒近距離照片。

醫師Easy會在報名期完結後，評審出兩位最適合的參賽者。至於另一個名額，將交由公眾在Facebook上投票選出，得到最多「Like／讚好」便會成為其中一名健康樂活大使。中選者需要於隱形牙套矯正療程進行前、中及後期，自行拍照並提供相片作紀錄及宣傳用途；更要在個人社交平台分享，並配合醫師Easy及WonderSmile Hong Kong拍攝宣傳影片。

立即報名醫師Easy健康樂活大使，體驗過萬元箍牙療程體驗。一起改善笑容 ，變得更自信，笑得更燦爛！