腦退化｜大步走防認知障礙䟴腳增記憶？估手指畫圈4遊戲測腦退化

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-04-12 02:33

認知障礙症是因為大腦衰退，才會出現的疾病。根據香港社會服務聯會的資料顯示，香港每年新增個案多達18,000宗，發病率又會隨年齡而增加。雖然隨着年齡增長，大腦少不免會退化，但研究證明透過訓練是有效提升大腦的功能預防退化。以下為大家介紹一系列既可以作為檢測，亦可當作練習的活動，大家可以一齊邊看邊做！

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》中，腦內科專家加藤俊德醫生提到，人類的腦袋在臨近40歲的時候，就會出現老化的徵兆，但無論你是幾多歲，其實都有方法讓大腦變年輕，延緩腦退化！

腦內科的專家加藤俊德醫生講到，其實人類的腦袋在臨近40歲的時候，就會出現老化的徵兆，但無論你是幾多歲，都有方法讓大腦變年輕！（《主治医が見つかる診療所》截圖）

從以下一系列的測試方法中可以知道自己的大腦，分別在不同方面，譬如是：反應能力、空間感等表現如何。其中部分的測試可以同時作為練習，大家可以在表現不好的地方勤做鍛鍊，對症下藥自然效果更好。

大腦功能自我檢測

先要提醒大家的是：做的時候要保持正面的心境，雖然你或許會為自己做不到而失落，但比起結果，真正能夠令大腦年輕的其實是那份積極的態度啊！

▼大家準備好了沒有？（準備好就立即按圖看大腦功能測試👇👇👇）

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1. 猜手指數量

要做這個測試，就要找身邊的朋友幫忙！首先閉上眼睛，然後請一位朋友戳你的上臂，再猜出對方正在用幾隻手指碰你。假如被測的人擁有靈活的腦袋，即使是閉上眼睛，都依然能夠感覺到有幾多隻手指在碰他的上臂。

2. 畫5圈漩渦

做這個練習之前，請先準備紙筆。然後用筆在紙上畫一個5圈的漩渦，要注意畫的時候線不能重疊，每個漩渦之間要有5毫米至1厘米的距離。相信大家都覺得這樣很容易吧！但其實真正的難題是在此之後，你要用筆沿着剛才所畫的漩渦，在不碰到原有的線同時，於10秒之內由最外側的漩渦一條線畫到中心。

這個測試檢查的是你的身體能否按着大腦發出的指令活動，若然做不到，在平日就有可能會被樓梯絆倒，或者是無法如意地捉緊物件。此外，如果回溯的線碰到原有的線兩次或以上，就要小心「靜息性中風」的風險。

靜息性中風是一種沒有症狀的中風，成因主要是年老、酗酒、吸煙和肥胖。若然一直惡化下去，則有可能演變成認知障礙症，擔心的人可以向專業的醫生查詢或接受身體檢查。

▼同場加映：腦退化不同階段的症狀 (按圖看清！👇👇👇)

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3. 捉筷子

這項測試需要先準備一雙筷子，又或者是任何條狀的物品，例如：間尺等。首先用非慣用手拿着筷子，眼望手中舉起的筷子，把慣用手放在下方約30厘米的位置，然後放手，假如慣用手成功接着筷子即是合格。

這個檢測是測試你的反應能力，如果做不到，在日常生活中譬如是駕車的時候來不及煞車而造成意外，或者是走路的時候無法及時意識到紅燈而誤闖馬路。

4. 鏡像模仿

既然叫作「模仿」，也就即是要有一位願意做動作讓你模仿的人。開初可以單做手或者腳的動作，開始熟習後就可以手腳並用。模仿期間注意是要站在朋友的後方，看着其背脊思考鏡像的動作，盡量以你最快的速度進行模仿，只要連續5次成功模仿就算是合格。

用鏡像的方式模仿朋友的動作，越快越好，連續成功做5次就算是合格。（截自《主治医が見つかる診療所》）

這個鏡像模仿練習測的是你的空間認知能力，假如未能成功模仿，就代表你無法好好掌握視覺上所閱讀到的圖像或空間等資訊，於是作出了誤判。現實生活中的你即使是身處去過的地方都有可能會迷路，又或是上菜時會誤測份量，導致原先準備了的碗碟根本不夠大而滿瀉。

▼除了做以上的小練習，還可以怎樣在日常生活中預防失智症？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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䟴腳提升腦功能 大步預防腦退化

「䟴腳」在大家的眼中，相信都會認為是一件不禮貌的行為，但根據專家的解釋，䟴腳其實是有效提升腦功能。因為大家在䟴腳的過程中會收緊小腿的肌肉，就好似水泵一樣，將本來積存在小腿的水分回流到心臟。有些人會在煩躁或者是思考的時候禁不住䟴腳，是由於䟴腳可以增加腦內血流，達致提升記憶力、思考能力和鎮定的效果。

除此以外，專家也提到患認知障礙症的人普遍步幅較小，因此在街上可以嘗試以較大的步幅走路，比如在橫過馬路的時候以不踩到黃色的線為目標，如此一來除了沒那麼容易跌倒，在記着要大踏步的同時都能夠刺激大腦，預防認知障礙症。又或者大家可以在閒時複習以上的練習，在日常生活中多運用腦袋。

專家也提到患認知障礙症的人普遍步幅較小，因此在街上可以嘗試以較大的步幅走路，比如在橫過馬路的時候以不踩到黃色的線為目標（日本的馬路是白線，而且闊約65厘米），預防認知障礙症。（截自《主治医が見つかる診療所》）

▼同場加映：彩虹毛巾操（按圖👇👇👇）

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要記着：測試的過程即使是做得不太順利都沒關係，最重要的是要堅持做，以及懷着放鬆的心情，方是對大腦最好的訓練，達致預防認知障礙症的功效。

（資料來源：香港社會服務聯會、《主治医が見つかる診療所》、《日本人の3割しか知らないこと》）