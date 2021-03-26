智叔患胃癌︱醫生列舉高危習慣及人士　及早診斷可增存活率

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-26 15:39

曾奪兩屆金像獎男配角的資深演員廖啟智（智叔），去年底因胃部不適求診而發現不幸患上胃癌，現正住院接受治療。根據醫管局統計數字，於2018在香港常見癌症當中，胃癌排行第六，絕不可小覷。本文請來臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生，列舉導致胃癌的因素及高危人士，並解釋及早診斷的重要性。

增加胃癌風險因素 日常生活隨處可見

66歲的智叔不煙不酒，為何會患上胃癌？事實上，現時醫學界認為胃癌成因未明，但梁醫生指除了吸煙飲酒會增加患上胃癌風險，飲食習慣以及幽門螺旋桿菌感染都有機會導致胃癌。

「胃部功能是儲存和消化食物，因此飲食習慣與罹患胃癌自然相關。現時醫學界普遍認為長期缺乏蔬菜和水果，以及長期進食硝酸鹽含量高的食物，會增加患上胃癌的風險。硝酸鹽含量高的食物包括經加工、醃製或燻製食品，例如香腸、臘肉及鹹魚等；此外，隔夜菜亦會隨著擺放時間愈長而增加硝酸鹽含量，高危的隔夜菜包括菠菜、莧菜、白菜仔、蘑菇等。」

隔夜菜或含大量硝酸鹽，長期進食會增加胃癌風險。（圖片：orientaldaily）

除了飲食習慣，幽門螺旋桿菌也被認為是另一個胃癌成因。「幽門螺旋桿菌是一種可寄生在胃部或十二指腸內的細菌，它們會分泌出物質破壞胃黏膜的保護功能，並誘使胃部分泌更多胃酸，繼而引發胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，長期受感染甚至可能令病變的胃細胞逐步演化成胃癌。現時醫學界未能確定幽門螺旋菌的傳播方法，只能估計是透過口水、體液、食物或糞便等傳播，因此注意環境清潔及個人衛生可有效避免感染幽門螺旋桿菌。」梁醫生解釋。

此外，家族近親曾患胃癌的人士，會較一般人患上胃癌的機會較高。尤其是肥胖人士、50歲以上的年長人士，以及胃部有瘜肉、進行過胃部切除手術或患有惡性貧血人士，以及從事煤炭、金屬或橡膠業工作者，都罹屬胃癌的高危一族。

胃癌初期症狀不明顯 容易被誤診作胃潰瘍

胃癌死亡率高企，主要是因為早期一般沒有明顯症狀，患者往往於中後期才發現，錯過治療最佳時機。胃癌初期的症狀和其他腸胃疾病相近，包括容易飽、食慾變差、吞嚥困難、噁心、腹痛、消化不良，甚至胃出血、胃灼熱、胃酸倒流等，因而容易被忽略。「如果吃飽後仍會感到胃痛，可能是胃裡有癌變情況出現，因為食物落入胃部後，與腫瘤摩擦而產生痛覺。其他情況，例如平日胃痛但吃飽後就不痛，則比較屬胃潰瘍。」

隨着腫瘤變大，症狀會變得明顯並惡化，例如胃出血並引起吐血或排出黑色糞便。在胃癌晚期，癌細胞更可能擴散至鄰近器官，例如腹膜、肝臟、肺部和骨，導致嘔吐、黃疸、腹水、咳嗽、骨痛等症狀。另外，相較其他症狀，有部分患者出現體重急降時，因為沒有特別痛楚感覺，甚至以為是自己瘦身有成。然而梁醫生明言，消瘦已代表腫瘤已擴散，應盡快進行胃鏡檢查。

胃癌初期症狀不明顯，可留意是否因食慾不振以致體重急降。（圖片：selecciones）

胃癌跟胃潰瘍的症狀非常相似，如果服藥多天都不見成效，應盡早進行胃鏡檢查。（圖片：health.udn）

切除胃部後仍可正常飲食 部分患者或需以藥物輔助治療

在治療胃癌的方案中，現時仍然以手術為主，包括切除部份或整個胃部。對於切除胃部，許多人會擔心日後能否如常享受美食，對此梁醫生表示不論切除部分或整個胃部，兩者手術後都需要經歷飲食逐步調整的過程，例如先從不能飲食，進展至可飲少量清水，再慢慢從清流質、流質調整至半流質食物，最後可以進食普通食物。「只切除部分胃部的患者，消化功能會恢復得較快。除了較容易有飽滯感，應少食多餐及選擇容易消化的食物之外，一般不會有嚴重後遺症。而切除整個胃部的患者，康復過程會較長。由於食物將直接從食道落入小腸，因此手術後在進食速度、食物選擇等方面須更加留神。雖然最終能逐步恢復到正常飲食，但還是以少食多餐、選擇容易消化的食物為主。」

除了手術外，醫生在衡量患者的復發風險時，如認為風險較高會在手術後，安排輔助放射治療和化療。而部份情況較嚴重的腫瘤，化療或會安排在手術前進行；至於如果腫瘤已出現擴散，治療就會以藥物為主，包括化學治療、鏢靶治療以及免疫治療。

胃癌患者經手術切除部分或整個胃部後，在多加留神的情況下，仍可照常飲食。（圖片：bajieyou）

及早診斷可提高存活率 定期胃鏡檢查可助減風險

一如其他癌症，若能於早期確診胃癌，五年存活率可達九成。然而，由於初期胃癌的症狀不明顯，而且經常被誤定為胃潰瘍，到確診時一般都已到中至晚期，治療成效不佳。胃癌的五年存活率在全球而言平均約有兩至三成。梁醫生引述資料表示，胃癌在全球癌症致死率排名第三。

梁醫生續指，日本的五年存活率較好，接近八成，主要原因在於日本本身的胃癌發病率屬全球最高，所以日本人會定期進行胃鏡篩查，胃癌在早期被發現的機會較高，因此五年存活率亦較高。可見及早診斷胃癌可大大提高存活率，40歲以上人士，尤其是持續出現上消化道症狀的人士，最好定期進行胃鏡檢查。

梁廣泉醫生，香港註冊臨床腫瘤科專科醫生（照片由醫生授權刊登）