心火盛｜失眠多夢口生瘡4症狀　清毒4招吃番茄幾點瞓減心臟病風險

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-28 17:02

一顆心分兩頭煎熬的職業婦女，或是過度思慮的策展人員、股市操盤者、老闆等，經常被焦慮灼身，最容易心火過旺，一到夏天就口乾舌燥、嘴角發炎或口舌長瘡，夜晚則輾轉反側，失眠又多夢。

台灣中醫師卓資彬表示，中醫所說的「心」，包括了全身血液循環系統，以及主管記憶、思考、精神及意志的大腦皮質與其相關神經等。台灣、香港等地夏季酷熱，當氣溫超過34℃時，人體新陳代謝加快，心臟要加大工作量來促進汗腺排汗散熱，全身血管也必須跟著擴張，讓血流加速，血液循環系統的負荷量因此提高，如果再加上煩惱的事情多，心情不平靜，便很容易上了心火，進而造成心毒累積。

心有毒身體4警訊（按圖看清👇👇👇）

1. 嘴破、口角炎、口乾舌燥：中醫認為「心開竅於舌」，「心火旺」，舌與心臟的關係很密切，一旦「心火上炎」了，不能及時將心火產生的毒素排出，口舌就容易生瘡。

2. 心悸：「心氣虛」的人會無力將心火毒排除，易出現心跳快，呼吸氣短且虛弱，尤其激烈運動後，容易臉色蒼白、四肢冰冷，必須小心注意。

3. 失眠多夢，手足心熱又會盜汗：中醫認為「心主神明」，火熱易擾心神，「心血虛」時，心火毒易累積而無法排出，就會有睡眠障礙困擾。

4. 胸悶或刺痛：「心血瘀阻」時，心臟內所產生的瘀血就是一種毒素，輕一點的瘀阻是有胸悶情形，嚴重一點則心臟會有刺痛感。

生活調整對策

每天睡滿7小時相當重要，台灣中醫師陳旺全建議晚上10：30至11：00間入睡，可減少心臟病、腦血管疾病的發生。

養成早晚運動習慣

每天早、晚各運動30分鐘，最好在戶外樹多的地方運動，早上天亮時不熱，植物正行光合作用，很適合運動，可以促進血液循環、加速新陳代謝，又能將心血管系統累積的毒素排出體外，但記得運動流汗後，要淋浴或更換衣褲，以免寒氣入侵體內。

保持心情愉悅

心情好就有動力，進而提升腦力、體力，情緒要適當調整，當心煩時，可以閉目養神調養心情。

適當補充水分

夏天容易出汗，必須適量補充水分，幫助體內新陳代謝，及維持心臟正常運作。一般人每天飲水量約為2000㏄，勞動者的飲水量則較多。

相關文章：心臟病｜低脂奶好過全脂戒即食麵 防心臟病10招薯仔要這樣吃！👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

幫心清掃 多吃「紅色」食物

台灣中醫師陳旺全指出，心對應五行中的「火」，在顏色則對應「紅色」，由於「心主苦」，要排出心的毒素，可多食用紅色食物及苦味食物，夏天可多吃瓜果類食物，例如蘋果、葡萄、龍眼、西瓜、番茄、荔枝、櫻桃、紫菜、韭菜、洋蔥、苦瓜、青瓜等，更要多補充水分，可以清熱解毒，排除心火毒素，並保護心臟。

桂草紅豆茶

效用：補心氣、安心神，減少高血脂症、心臟疾病的發生。

材料：桂枝10克、炙甘草3克、黃耆8克、紅豆25克、水800㏄

作法：紅豆洗淨，所有中藥材洗淨以濾紙包起來陰乾，以水800㏄一起熬煮20分鐘，中藥材包去除後即可飲用，紅豆則可食用。

日常多按壓以下穴位，亦可有助你改善心臟健康，以及心臟差所衍生的症狀。

▼ 神門穴（按圖👇👇👇）：

▼ 膻中穴（按圖👇👇👇）：

▼ 印堂穴（按圖👇👇👇）：

▼ 百會穴（按圖👇👇👇）：

相關文章：【中醫教室】防心臟病多吃番茄蘋果！養心8貼士午睡15分鐘免暴曬

延伸閱讀：

簡易一招通脈功法 預防四肢僵硬、保養心肺機能

【本文獲「TVBS」授權轉載。】