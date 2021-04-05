按摩禁忌｜頸前三區不能碰按錯或中風！點頭聳肩3招紓緩肩頸痛！

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-05 10:02

你喜歡按摩嗎？不少人工作疲累導致肩頸僵硬時，都想去找按摩師按摩，紓緩放鬆一下；有些人還會指定肩頸位置，或有些按摩師會轉脖子、調整脊椎等。醫師提醒，按摩「按錯位置」的話，小心嚴重可能會腦中風！

揭開「危險三角」面紗！為什麼這區不能按摩？

台灣家醫科醫師陳欣湄指出，在按摩的時候要注意，有些地方是禁忌地雷區。例如脖子有一個「頸前三角區」千萬不能按！她說明，從耳朵後面到胸前、再到下巴，可以圍出一個三角形區塊，這個區塊就是按摩危險三角區；頸部裡有兩條非常重要的血管就是「頸動脈」，這兩條血管就是支持整個腦部的營養素。

從耳朵後面到胸前、再到下巴，可以圍出一個三角形區塊，這個區塊就是按摩危險三角區。（健康2.0授權使用）

危險1：不要兩側脖子同時掐住或共同按摩

有些人可能在開玩笑的時候，會去按按你的脖子，或把兩邊的脖子掐住，此時兩條動脈同時間沒辦法上傳營養到腦部，小心可能會產生缺血的風險。

危險2：頸動脈竇

陳欣湄解釋，頸動脈竇是身體的壓力感測器，若心跳或血壓正處於一個不正常的狀態，它會去調節；但當你今天沒事卻故意去刺激按摩它，身體以為出現異常，就去調整心跳或血壓，當心跳本來是正常的卻被調整壓制，身體就可能會出問題。

在醫學上，有些時候病人產生心律不整或是身體有緊急狀況，而醫師手邊沒有任何醫療儀器時，有時候會去按摩頸動脈竇，來幫助穩定或調整患者的心律，但一般民眾千萬不能亂按！

危險3：頸部動脈

有些人可能做過「頸部動脈超聲波」，這就是在檢查頸部動脈。陳欣湄提到，有些人長期有三高、膽固醇、血糖問題，在頸部動脈裡就可能會出現一些斑塊沉澱，如果這時按摩師在頸部動脈不停刮痧，有可能裡面的斑塊會不小心被刮到掉落下來；而頸動脈血管是往上通往腦部，若斑塊掉落往腦部流，不小心塞住就可能變成腦中風。

▼醫師教你3招「放鬆肌肉」（按圖看清👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

陳欣湄強調，肩頸痠痛是一個都市病，靠按摩其實是治標不治本，重點應該是要「放鬆肌肉」，才能每天都讓你的肩頸產生活力！她推薦以下3招可以放鬆肌肉的方式：

第1招：上下點頭，放鬆脖子

把頭慢慢往上抬，然後再慢慢往下，如此重複。

第2招：輕鬆聳肩，放鬆肩膀

由於肩頸的肌肉跟肩膀連動在一起，所以聳肩可以放鬆頸椎和附近的肌肉。

第3招：熱敷10-15分鐘

拿一個熱敷墊或熱敷袋，每天敷在肩膀上，時間約10-15分鐘即可。

相關文章：【按摩槍】使用不當會中風3大位置不能碰！選購按摩槍必睇6個重點👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

延伸閲讀：

意想不到的紓壓助眠效果！安撫自律神經1款關鍵精油＋穴位按摩＋1日計劃

【本文獲「TVBS」授權轉載。】