肝火盛｜熬夜壓力大易肝火旺口臭口苦　百合炒蘆筍3藥膳清心降火

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-17 10:02

中醫所謂的「肝火旺」，並非指肝臟發炎指數GOT、GPT升高。中醫的肝火是體內「促進機體功能活動的能量」用「火」來稱呼。當體內的火太大，失去控制或造成傷害，就成了病理性的火。例如「肝」臟的機能過度亢進，影響正常生理，就稱作「肝火」。

情緒不好、壓力大 造成肝火旺

西醫的肝臟和中醫所指的肝不太相同，以中醫來說，廣義的肝，還包括情緒、精神、神經系統等，甚至全身性的循環。台灣林口長庚醫院中醫部主任楊賢鴻表示，例如人發脾氣時，身邊友人勸說不要動「肝火」，所謂情緒不佳、肝火旺，在中醫來說，會導致免疫力下降、影響新陳代謝。

台灣北市聯醫仁愛院區中醫科醫師周宗翰表示，中醫與西醫最大的不同是，中醫往往看的是整體，以肝火來說，通常與壓力或過度亢奮的情緒有關係。而民眾常說的「爆肝」，以中醫指的是肝機能過度亢進，會導致內分泌失調與新陳代謝不平衡，但爆肝並不等於西醫的「肝臟發炎」。

養肝最重要的就是正常作息。熬夜或長期值班時，當身體能量透支到一定程度，容易造成陰陽失衡、陰虛火旺等狀態，出現口乾舌燥、口臭口苦、眼睛痠澀、紅腫發癢等不適症狀。

▼3種藥膳茶飲找回流失元氣（按圖看清👇👇👇）

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除了正常作息與營養均衡，中醫師周宗翰推薦藥膳與茶飲，幫助調整體質、護肝。

燜大白菜

材料：大白菜800克、紅棗3個、生薑3片。

做法：大白菜洗淨，紅棗去核。一起與生薑放進鍋煲內，加入清水2500毫升（10碗量），大火煮沸後，改為文火煲１小時；適量鹽調味。

效果：大白菜滋陰清熱，能調理睡眠不足導致的陰虛火旺；生薑、紅棗可補充流失的元氣。

百合炒蘆筍

材料：百合1粒、紅椒1小段、蘆筍1小把、鹽1小匙。

做法：

1. 百合洗淨、剝瓣；蘆筍去粗頭、洗淨切段；紅椒洗淨、切條狀。

2. 熱油鍋，將蘆筍、紅椒入鍋炒，再加入百合和鹽，炒至百合呈透明狀即可。

效果：百合能滋陰安神，蘆筍能清心降火；一同食用，有助改善熬夜所引起的陰虛火旺、紓緩眼部乾澀。

葛根菊花茶

材料：葛根5克、菊花1克、綠茶3克、冰糖適量。

做法：混合所有材料，用滾水沖泡30秒後倒掉，再次加入滾水，加蓋燜5分鐘，放適量冰糖調味。

效果：菊花能清利頭目、通七竅；與葛根合用，有助增加頭部氣機循環，使思緒、眼力更清晰。

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