宮寒｜腹冷月經遲13症狀可致不孕！暖宮4原則羊肉湯薑茶點飲最好?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-05 07:00

下腹冰冷、時常經痛、月經延期、經常眩暈...如果你有以上症狀，可能有宮寒問題！有中醫指出，後天宮寒大多因不良生活習慣，如衣著不溫、貪涼吹冷氣、偏食等引起，嚴重可致不孕症、盆腔炎、子宮肌瘤等婦科疾病。 撰文：健福堂診所註冊中醫師廖慧君

宮寒是什麼？

「宮寒」是中醫學的一個概念，即子宮寒冷， 也稱「宮冷」。一提到宮寒，大多數人會認為是女性子宮寒涼。其實，中醫上所說 的宮寒中的宮，並不單指子宮，而是包括女性整個生殖系統在內的子宮、輸卵管、卵巢等。而寒即子宮受寒邪侵襲，包括外寒或陰寒內盛、陽氣虛衰等引起的內寒。

▼宮寒成因是什麼？又有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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按照中醫理論，人的體質有寒、熱之分，其中寒又分為實寒和虛寒。虛寒是指體內陽氣不足，寒由內生，即陽虛則外寒，需要溫陽；實寒是指人體感受了實際的寒邪，如穿衣太少、吹空調時溫度太低等，使體內陰寒過盛，即陰盛則內寒，此時需要驅寒。

宮寒也分先天和後天兩種：

先天宮寒

多由於女性脾腎陽虛，導致體內寒氣停滯

後天宮寒

因體內受到外界寒邪侵襲所致，主要是由不良的生活習慣引起的，如夏季貪涼、衣著不溫、貪涼吹空調等。另外，經常情志不暢（氣血阻滯）、有流產史、採用不當方法快速減肥（如吃太少、偏食導致氣血不足）的女性亦可導致宮寒。

宮寒常見症狀

宮寒的常見症狀除下腹或腰臀冰冷，得熱則減，經痛、手腳冰冷外，還包括月經不調（月經延期7天或以上、量少）、白帶量多、清稀，性冷漠、易流產、經常眩暈、經前乳脹、面部出現黃褐斑、痤瘡，面色晦暗、困倦腰痛、眼瞼腫脹等症狀。

▼同場加映：經痛緩解3穴位（按圖看清👇👇👇）

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宮寒嚴重可致不孕

若沒有處理好宮寒，可引發多種婦科疾病，如月經病：月經不調、痛經、閉經、經行浮腫、經行泄瀉；妊娠病：胎漏（妊娠期內少量出血）、胎動不安（腰痠腹痛，胎動下墜）、小產、胎萎不長、胎死不下、妊娠腹痛；產後病：產後腹痛、產後身痛、產後惡露不絕、產後小便不通，其他婦科病：如不孕症、盆腔炎、癥瘕（胞宮中有結塊，包括子宮肌瘤）等問題。

▼宮寒可分為輕度、中度及嚴重3種程度（按圖 👇👇👇）

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1.輕度宮寒

下腹部和腰臀部偶有冰冷；平常較容易感冒；偶爾月經量少或延後、經期浮腫腹瀉、偶有痛經；面色稍暗淡；容易出現疲勞，腰痠背痛、關節痠痛。

2.中度宮寒

下腹部和腰臀部經常冰冷；月經延期或量少、可伴有少量血塊、經血顏色深、經常痛經；手腳冰冷、大便稀溏、精力不足；嚴重可誘發慢性盆腔痛、子宮內膜異位症、陰道炎等慢性婦科。

3.重度宮寒

下腹部和腰臀部長期冰冷；月經長期推遲、經量少、血塊量多、經血顏色深，嚴重痛經；長期感到疲倦，精神差；手腳常年冰涼；嚴重可誘發子宮肌瘤、卵巢早衰、不孕症、先兆流產（作小產）、習慣性流產、宮外孕等婦科疾病。

▼針對輕度、中度及嚴重宮寒的改善湯水（按圖 👇👇👇）

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輕度宮寒：益母草蛋花湯 中度宮寒：當歸黃芪雙補湯 重度宮寒：溫宮羊肉湯

多食韭菜羊肉暖宮

女性本身屬陰寒之體，容易造成子宮寒冷，平素可多食溫熱性的食物，透過蓄積體內熱能，令氣血暢通，保持子宮和暖，預防宮寒。此外，日常亦要注意保暖及多運動。



▼宮寒飲食及生活建議（按圖 👇👇👇）

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1.吃溫熱性食物

五穀及蔬果：韭菜、菠菜、洋蔥、栗子、桑椹、車厘子、黑米、薯仔、番薯、山藥 藥食：當歸、枸杞、阿膠、棗類、桂圓 肉類：羊肉、雞肉 其他：核桃、花生、黑豆、黑芝麻、紅糖

要注意的是，溫熱食物不等於燥熱食物，如燒烤、辛辣、油炸等燥熱食物不能改善宮寒，反而使虛火上升，加重下肢寒冷的狀況。

2. 保暖

做好日常的保暖工作，避免小腹受涼，尤其要避免下半身受涼。注意給下腹、腰部和雙腳保暖，寒冷季節不要穿露腿的短裙短褲或配以厚羊毛襪、打底褲。不慎受寒，亦可飲用熱生薑紅糖水使身體發汗，去除寒氣。

▼紅糖薑茶：功效及做法（按圖👇👇👇）

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3. 忌食生冷:

注意一年四季都要少吃或不吃生冷的食物，如雪糕、魚生等，損傷脾胃的陽氣，脾胃運化失常，不能很好地運化體內的水濕之氣，故而內寒積聚繼而發病。同時還可每日午餐或晚餐後喝一杯薑茶，以化解食物帶來的寒涼，如能長期堅持，對調理宮寒就十分有益。

4.經常鍛煉:

每天保證半小時的走路時間，能改善身體及子宮？血液循環，幫助排毒，去除體內寒邪。步行可在石春路上行走，因卵石能夠刺激人體足底的經絡和穴位，達到疏通經脈、調暢氣 血、改善血液循環的作用。

健福堂診所註冊中醫師廖慧君（撰文者提供）

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