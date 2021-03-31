芫荽水醫濕疹？袪濕都要按體質　治療期間或會病情反覆

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-31 11:00

在香港，很多人都有不同程度的皮膚問題，例如濕疹、蕁蔴疹和皮炎等，這些皮膚問題雖然不會即時致命，但由於會出現痕癢、發紅、流血化膿的情況，令人十分困擾，甚至影響日常生活。濕疹問題久治不癒，有些人習以為常，有些人卻困擾一生，嘗遍民間偏方都未能將之擺脫。本文請來了香港註冊中醫師陳羅啟為大家講解中醫如何幫助患者舒緩及治療濕疹等皮膚炎問題。

濕疹多因先天造成 後天不良習慣加外因引發

皮膚炎問題成因複雜，先天因素是發病的主因。中醫認為皮膚炎包括濕疹，主要由先天體質，如特稟、痰濕、氣虛、濕熱缺陷而來，後天的飲食及生活失調亦會誘發潛藏的病因。

陳醫師表示「一年四季的氣候變化，在中醫角度會分為風、寒、暑、濕、燥、熱，統稱『六氣』，當中的風、濕和熱會令人體更容易出現濕疹和皮炎等皮膚問題。而痰濕、氣虛和濕熱體質人士的脾肺較虛弱，遇到以上三氣，脾肺氣化祛濕功能失調， 身體沒法適應外來環境的轉變，導致皮膚出現問題。」香港天氣潮濕，加上先天脾虛濕重，所以有不少香港兒童都有患上濕疹問題。

除了先天因素，後天的生活習慣亦是致病原因。「成年人的生活和飲食習慣不佳，例如嗜食肥甘、煙酒過度、情緒壓力、工作過勞等都會令脾胃虛弱肺氣不宣，導致氣血不和，容易引病。」

按體質喝對袪濕茶有助舒緩濕疹 民間偏方芫荽水治濕疹勿盡信

濕疹和皮炎均可因濕重所致，坊間有不少袪濕茶飲，陳醫師：「飲袪濕茶一般有助減輕濕疹的病情，市面上的袪濕茶大多內含赤小豆、芡實和薏米等成份，這些食材的確具有祛濕和利水的作用，但並不是每人的體質都適合，例如有食積、消化不良及肚脹等問題的人，食用芡實反而會滯上加滯，不利去濕；至於陽虛濕困的人需要溫補脾陽，而薏米帶有微寒性，宜加陳皮同食，故不是任何體質發病的人食用祛濕茶都適合。」

（圖片：lovepik）

坊間流傳患濕疹人士可以芫荽水浸洗發病部位，以減輕病情。對此陳醫師表示，「芫荽不屬百子櫃中的傳統藥材，是一種普通的食材。芫茜性味辛溫、香竄，有透疹清濕熱的效用，有助袪風、止癢，適合濕熱風重體質人士，或損爛出血不嚴重的患者。而濕疹慢性期、皮膚乾燥、破損嚴重或體質燥熱的患者若浸泡芫茜水，皮膚會更乾燥紅腫，加重病情，所以民間偏方並不是人人有效。」

（圖片：chinatimes）

按醫師指示治療 清淡飲食降低皮膚炎復發機會

不少人在皮膚紅腫消退後，便會自行停止用藥，陳醫師強調在皮膚仍有皮損的情況下，應繼續看診調整用藥。「治療時間的長短因應體質的分別，按急性期和緩解期的不同，中醫會辨證論治，安排不同的療法。另外，病人應改變生活習慣，注意忌口。發濕、動血、動氣的食物，如：竹筍、芋頭、慈菇、胡椒、羊肉；濕熱的食物，如：芒果、蛤殼海鮮；不容易消化、高糖、高脂的食物、冷飲均應避免食用。同時亦應早睡早起，不要熬夜，讓身體有時間調節和修補。」

（圖片：pngegg）

最後，陳醫師提醒在治療期間，有些濕重熱困於內的病人或會表現更嚴重的病況，因為體內濕減熱透，出現更多紅熱癢的濕疹病徵，使情況看似更嚴重，但只要按照醫師的安排治病，毋須擔心。

陳羅啟醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）