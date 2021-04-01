腦退化｜30歲腦退化！逆齡5招食合桃大腦年輕10歲唔打麻雀玩這個?

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-01 18:30

腦退化症並非只是銀髮族的問題，近期更有年輕化的趨勢，最年輕案例是30歲患病！究竟什麼原因令年輕人也患腦退化症？哪些人最高危？想及早預防有什麼方法？有研究發現，每日玩一篇數獨，大腦年輕10年！吃合桃也可以？

腦退化症經常被誤解是老人才會出現的疾病，其實日常生活習慣也是重要的影響因素，如經常捱死、工作過勞、睡眠不足等，不論什麼年紀也有機會患上，要及早預防，可從食物、生活習慣或遊戲中做起！

▼預防腦退化症小習慣：（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 飲食習慣

酒和咖啡

酒和咖啡能保持頭腦靈活，特別是紅酒中的成分含有豐富氨基酸，能抗氧化緩衰老。咖啡中的成分能防止心血管疾病，同時能預防腦退化。有研究指，每天一杯咖啡能有效預防失智症和柏金遜症。研究人員利用老鼠進行實驗，發現咖啡因有效防止記憶力受損，並降低大腦中的異常蛋白質。這種異常蛋白質正是失智症的成因之一。科學家更對腦部受損的老鼠進行了長期服用咖啡的實驗，結果發現牠們的記憶力、反應能力有明顯的改善。

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合桃

攝取對大腦有益的營養素，有助腦部健康，例如維他命E、奧米加3等，可以從三文魚、堅果、菠菜、椰菜、番茄這些食物上補充。合桃含豐富植物性奧米加3，美國神經科學學會（Society for Neuroscience）研究發現，每天膳食中只要吃約28克合桃（約7粒），就能逆轉大腦老化及認知障礙。

多吃堅果有益腦部健康，據研究每日吃7粒核桃能防止腦退化。（圖片：shutterstock）

▼同場加映：防腦退化症除了吃合桃，還有不少食物令你大腦靈活記性好（點擊下圖👇👇👇）

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2. 玩遊戲

數獨

參與刺激腦部思考的休閒活動能有效預防腦退化。人類的大腦具有神經可塑性，可以透過後天的活動增強大腦神經元之間的連結，增強大腦內的認知能力。

據《國際老年精神病學雜誌》的一項最新研究，年齡在50歲以上的人玩數獨和填字遊戲等遊戲時，其大腦功能愈好。研究人員查看約19,100名參與者的數據，使用了一系列測試來評估注意力、記憶力和推理能力。一日一篇數獨更能激活左腦，從而有效預防腦退化症，參與者中，大腦功能平均比實際年齡年輕了八歲，最多更比年齡小10歲。

要防失智症，最好的方法就是趁年輕多進行腦部訓練。（圖片：shutterstock）

訓練大腦的遊戲，除了數獨，還有打麻雀、填字遊戲等：

俄羅斯方塊有助短時間內增加腦內灰質，能增強記憶力和提升感知能力，從而防止腦退化。拼圖可增強手眼協調、對文字和圖畫訓練聯想力及組織能力。打麻雀則可訓練短期記憶、專注力、計算、分析及組織力。還有填字遊戲有助提高思維、推理能力。

3. 運動

每周運動3次，每次運動30分鐘已經能改善健康。即使簡單活動如散步、耍太極、跑步、跳舞已經可預防腦退化。根據美國研究，每周3次運動，不僅有益於大腦健康和認知，還可改善您的記憶力。

每周運動三次有助強身健體，又能防腦退作。（圖片：istock）

4. 保持社交活動

社交活動亦非常重要！多見朋友、出門飲茶、間中和朋友「煲電話粥」對心靈健康亦非常重要！美國雜誌《Entrepreneur》引述一項研究指，豐富的社交活動除了令心情開朗，還能防止腦退化。孤獨感會導致心理和認知能力下降，這些負面情緒會對睡眠品質產生負面影響，增加血壓，導致抑鬱，甚至降低你的整體幸福感。

5. 每周接受新挑戰

據《國際老年精神病學雜誌》的研究指，持續保持頭腦活躍對減低有腦退化症大有幫助，不妨讓自己每星期挑戰一件新事物，例如學習做小手工，編織、做陶藝、摺紙亦是不錯的方法。除了訓練手眼協調、令手部動作更靈活，讓腦袋吸收新知識亦是令大腦年輕的一種方法。每星期為自己設立一個新事物挑戰，持續學習亦是良方。

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▼同場加映阿茲海默症十大警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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