清明廿四節氣｜濕重易風濕便秘胃口差　2食療薏仁湯健脾番薯去濕

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-03 07:00

清明節（4月4日），清明是廿四節氣中的第5個節氣，註冊中醫師黃永安指出，這時候春暖花開，草木繁盛，但天氣變化大，容易著涼感冒，加上水氣較重，容易引發風濕舊患復發。他建議在清明時多吃番薯，白菜，蘿蔔等平肝去濕食物，以及飲用健脾去濕湯水。 撰文：健福堂註冊中醫師黃永安

清明是廿四節氣中的第5個節氣，代表天氣晴朗溫暖，草木始發新枝芽，萬物開始生長，農民忙於春耕春種。人們會在門口插上楊柳枝，去郊外踏青感受春暖的氣息，以及祭掃墳墓，拜祭已故先人。

▼清明容易出現什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

清明時節春暖花開，草木繁盛，處處給人清新明朗的感覺。但清明天氣變化大，一不小心便會著涼外感風寒感冒。另外清明水氣較重，容易引發風濕舊患復發。而且春主肝，常引用肝火，以致人容易出現情緒波動，又或肝火犯胃，影響脾胃健康，如胃口減少，便秘或便溏等。

清明養生貼士

清明時應注意飲食，多吃平肝去濕食物，少吃偏濕食物，亦要保持情緒平和，避免嬲怒。另外可配合穴位按壓助補益脾胃。

▼清明養生貼士（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1.多吃平肝去風，溫胃去濕的食物，少吃偏濕的食物

多吃平肝去風，溫胃去濕食物：番薯，白菜，蘿蔔，菠菜，山藥，黨參等

少吃偏濕食物：芒果，糯米等

2.多到郊外活動

應多做晨運，登山，遠足等的郊外活動，多照照明媚的陽光，以感受清明時節的清爽氣氛，有助平靜心情，舒緩壓力，幫助適應季節的轉變。

清明時節可多到郊外行山，有助幫助適應季節的轉變。（資料圖片）

3. 避免情緒刺激

平日亦應避免情緒刺激，以和為貴。

4.注意防寒保暖

出門時及在冷氣地方帶備外套，防止外感疾病。

5. 保持環境通風

不應經常留於家中，也不應緊關門窗，以致濕氣溜留於家中致容易患病。

6.補益脾胃穴位

可用手輕力按摩足三里，合谷，太沖3個穴位各15分鐘，以助補益脾胃。

▼２款清明湯水食療（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1.山藥薏仁飯：健脾利濕消腫

2.豬腱薏仁春濕湯：清熱去濕

健福堂註冊中醫師黃永安（撰文者提供）

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