腸胃炎｜發燒嘔吐腹瀉7症狀　忌吃菠蘿蒜急救不適運動飲品這樣喝

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-01 17:02

腸胃炎算是一年四季都不缺席的常見疾病，每次出現都使人恨得牙癢癢，一整周折騰不已。餐餐清粥小菜口味不得不淡，吃得五根彷彿都清淨不少。感染性腸胃炎可分為兩種，細菌性與病毒性，而無論是哪種，超過兩天沒改善要儘快就醫。

腸胃炎的型態

腸胃炎是種常見的疾病，腸胃發炎包括胃部以及小腸大腸因細菌、病毒、食物毒素或期間的化學作用引發的發炎反應。臨床上，腸胃炎可以簡單區分為感染性腸胃炎與非感染性腸胃炎。而感染性腸胃炎依據病原不同，又可以分為「病毒性」與「細菌性」兩種腸胃炎。

非感染性腸胃炎

非經由外來病毒或細菌感染引發的腸胃炎，像是藥物毒性、食物毒素或暴飲暴食引發的腸胃炎。

感染性腸胃炎

感染性腸胃炎可分為兩種，病毒性腸胃炎與細菌性腸胃炎，這兩者多以腹瀉、嘔吐為主。病毒性會有類似流感的發燒與肌肉痠痛的症狀，但整體症狀較輕，影響天數也短。細菌性腸胃炎則症狀較為嚴重，容易解血便、產生膿便，也是食物中毒的一種。

▼感染性腸胃炎類型（點擊下圖看清！👇👇👇）

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病毒性腸胃炎

致病原：輪狀病毒、諾羅病毒、腺病毒、星狀病毒 症狀：嘔吐、腹瀉、胃痛、脫水、發燒、全身無力、肌肉痠痛 整體症狀：較輕微 潛伏期：1-3天 影響天數：2-3天 怎麼辦：補充水分電解質、多休息、視情況就醫 治療方法：支持性療法 盛行季節：一年四季常見

細菌性腸胃炎

致病原：沙門氏菌、大腸桿菌、葡萄球菌 症狀：嘔吐、腹瀉、腹痛、脫水、噁心、膿便、血便 整體症狀：較嚴重 潛伏期：半天到5天 影響天數：7-10天 怎麼辦：補充水分電解質、多休息、視情況就醫 治療方法：抗生素治療 盛行季節：夏季

※若出現血便、膿便、高燒不退、意識模糊的狀況，最好儘快就醫。

腸胃炎需多注意水分補給

上吐下瀉的腸胃病徵會帶走身體很多水分與電解質，所以最好時時補充水分與電解質。可以去藥局購買電解質水或可以泡開的粉劑錠劑回來服用，市售運動飲料能補充到的電解質量較微不足，且多半含大量糖分，高糖分會刺激胃部導致不適，進一步加重發炎狀況。若一時沒有買到電解質水，暫時要用運動飲料替代，記得以溫水一比一兌開，不要把剛買到的冰運動飲料直接往嘴裡灌，以免冰冷刺激腸胃。

腸胃炎這些要避免吃

高油（油炸物）、高糖（糕餅甜點）、纖維多纖維粗的（竹筍、蔬菜莖梗、芹菜、鳳梨）、不好消化的乳製品（牛奶）、刺激性調味料（辣椒、蒜頭、蔥、芥末）與過度調味的食物。

盡量以低纖維、清淡的食物為主，讓腸胃慢慢修復，等到能排出固態糞便的時候就表示腸胃功能恢復得差不多了。

※若已經吃什麼都吐或拉肚子，喝水也不舒服建議要去醫院吊點滴，不然一直脫水可能會有生命危險。

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