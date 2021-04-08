治療多發性硬化症：一場兩人三足馬拉松　認清藥物才能持久走下去

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-08 11:00

持續治療復發降殘障

多發性硬化症是一種自身免疫系統疾病，患者的免疫系統會攻擊體內的中樞神經細胞，即是腦部及脊椎等神經組織。此病的另一特點是復發機會高，每次復發都會令體內相應的神經細胞受損，若未能有效控病，日積月累就可能引致殘障。

儘管目前尚未有藥物能夠根治多發性硬化症，不過腦神經科專科醫生李可倫醫生指出，現時透過免疫調節劑 (DMT) 可以減少多發性硬化症復發，繼而降低疾病對身體帶來的傷害及造成殘障的機會：「正如高血壓及糖尿病等慢性疾病，多發性硬化症也需要透過持續治療令病情受控。某些患者有見病情平穩而自行停藥，結果忽然出現復發，令身體機能變差。」

腦神經科專科醫生李可倫醫生表示，多發性硬化症如慢性疾病，透過持續接受治療，可減少復發機會，令病情受控。

了解藥物副作用 選對治療拍檔

由此可見治療多發性硬化症就像一場二人三足的馬拉松，而藥物就是患者的拍檔，要成功漂亮走完，便需要清楚了解藥物，與它好好配合。美國腦神經學會 (AAN) 的治療指引也列出，了解藥物的副作用是其中一項影響患者對藥物依從性的因素。

李可倫醫生也強調，要提高患者對治療的依從性及治療效果，必先讓他們清楚知道多發性硬化症本身是復發率高的疾病，而每次復發都會對身體帶來健康風險，所以持續的藥物治療對於控制復發非常重要。為避免患者在治療期間，因藥物副作用而自行停藥，醫生一般會在開始治療前，讓患者清晰了解治療副作用及其持續時間。當患者對藥物副作用有更清楚的掌握及理解，明白到副作用只是維持一段短暫時間，往往能提高他們對治療的依從性。

治療前患者清楚藥物的副作用，能夠提高患者對治療的依從性。

目前治療多發性硬化症的一線免疫調節劑，有注射式的干擾素及口服藥物，它們的療效相若，不過各有不同的副作用：

注射式干擾素：需要患者每週數次將干擾素經皮下脂肪注入體內，以調節身體的免疫系統，減低發作。其主要副作用為注射位置紅腫，肌肉疼痛和身體疲倦等。

口服藥物富馬酸二甲酯 (Dimethyl fumarate)：有機會引起腸胃不適，但身體一般可以在接受治療後數周作出適應及調節，令副作用減緩。

口服藥物特立氟胺 (Teriflunomide)：常見的副作用為脫髮，而藥物因為有機會影響胎兒，所以不適合孕婦和生育年齡的女士服用。

另外服用芬戈莫德 (Fingolimod) 也能調節免疫系統減少發作，不過由於藥物有機會導致視網膜黃斑點病變和影響心臟機能，所以患者在服用初期需要入院監測心臟的心律狀況，此藥也一般被列為二線藥物。

有鑑於上述的多發性硬化症藥物有可能增加肝臟負擔，所以患者在接受治療期間，需要定時監察肝臟功能。

不隨便自行停藥

事實上，不少多發性硬化症患者於病發後持續接受治療，也能夠生活如常，例如二十多歲的志偉 (化名)，因右眼視覺模糊和左邊肢體平衡出現問題求醫，經檢查後證實患上多發性硬化症。當下醫生先使用類固醇，讓他的視覺模糊和肢體平衡問題都得到改善。其後，他持續服用醫生處方給他的富馬酸二甲酯來控制病情，至今一年尚未見復發，亦未出現太大副作用，並重新投入工作。

李可倫醫生建議多發性硬化症患者盡力保持輕鬆心情面對疾病時，並進行適量運動，保有充足休息，配合持續的藥物治療和定期檢查，不要隨便自行停藥，便有助控制病情。除了平日避免曝露於高溫下如浸溫泉，以免刺激病發外，日常生活沒有太多地方需要避忌。但需留意，治療效果和藥物副作用因人而異，建議患者與醫生詳談，按病情及身體狀況制定最合適的治療方案。

訪問片段：李可倫醫生分享多發性硬化症治療方案