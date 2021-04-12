中醫教室｜節食致氣虛易感冒頭暈？4招補氣黨參雞湯戒魚生五花茶

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-12 14:25

氣虛是什麼？在中醫的角度，氣是天地一切事物組成的基本元素，當氣不足時，容易出現氣促、胃口差、頭暈心悸、出汗怕冷，甚至尿頻、不孕等症狀，而氣虛主要與肺脾腎這三個臟腑有關。 撰文：健福堂註冊中醫師 何捷豪

氣是什麼？

氣是先秦時期的一個哲學概念，是構成萬物的基本元素。自先秦以來，中醫借用了氣的概念去解釋人體複雜的生理變化。簡單來說，氣虛是指氣的不足，是身體臟腑機能衰退而導致的全身性虛弱症狀的總稱。

▼氣虛知多啲（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

氣虛原因 分先天後天

在中醫概念中，氣有分先天、後天。

先天之氣來自父母，從出生那一刻先天父母的精氣就藏在腎，腎氣是先天之根，主生長發育與生育，為人體生長發育創造物質條件。

後天之氣是從飲食而來，稱為水穀之氣。水穀之氣充足，配合先天之氣為人體功能運作而提供必需的能量，後天水穀之氣的強弱主要取決於脾胃功能是否正常，太過於不足亦會影響後天之氣的吸收。

後天之氣又有宗氣一說，宗氣是人體通過呼吸空氣與水穀之氣一併作用於全身，用以濡養全身筋骨血脈。宗氣之強弱主要是看肺的功能是否正常發揮。從以上可以看出氣可以分為先天氣與後天氣，雖然五臟皆有氣，都會出現氣虛的情況，但主要與肺脾腎這三個臟腑有關，坊間所謂的氣虛並不一定等同於肺虛。

長期反覆感冒損傷正氣的病人容易引起氣虛的症狀。（資料圖片）

節食減肥易氣虛

氣虛成因很多，有先天禀賦不足發育遲緩的，有大病後或者老年人身體氣血不足而產生氣虛症狀的，又有因飲食不定餐飽餐餓而至腸胃功能失常，更有因工作繁重勞心勞力過度透支身體。

此外，飲食不定時與節食減肥都會損傷脾胃正常運作，這些都是導致脾氣虛的高危族群。

氣虛高危人士主要是老年人，因為老年人本來身體臟腑氣血已經不足，又不注重營養攝入或者缺乏鍛煉，使得脾肺功能無法正常運作產生一系列氣虛的症狀。長期反覆感冒損傷正氣的病人亦容易引起氣虛的症狀。長期戶外高溫勞力工作、汗出過多，氣隨汗脫，損傷肺氣，亦容易出現氣虛。

氣虛五大類型

▼人體五臟（心、肝、脾、肺、腎）都可出現氣虛，不過以脾，腎和肺最為相關，各自的症狀亦有不同。（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

肺氣虛

症狀：容易感冒、出汗、活動容易氣喘、不願意說話或者說話聲音小、怕風怕冷、容易咳嗽、神疲乏力

嚴重者：咳嗽痰多稀白、面色蒼白、形體消瘦、四肢冰冷、小便頻

脾氣虛

症狀：神疲乏力、胃口不佳、食少而容易腹脹、慢性腹瀉

嚴重者：月經量過多、經期時間延長、胃部疼痛食生冷後疼痛加重、早上五六點腹瀉，大便中可見未完全消化的食物

腎氣虛

症狀：腰膝痠軟、遺精遺尿、眩暈氣促、夜尿多而長或者點滴不盡、乏力、手腳冰涼、性慾減退、記憶力衰退、形體衰老

嚴重者：腰以下浮腫、女性不孕、男性易陽萎

腎氣虛者會有腰膝痠軟、眩暈氣促、夜尿多而長或者點滴不盡、性慾減退、記憶力衰退等症狀。(VCG)

心氣虛

症狀：心慌心悸、面色蒼白、記性差、神情倦怠

肝氣虛

症狀：夜睡不寧、心煩、易驚、膽怯

▼改善氣虛湯水（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1.黨參黃芪雞湯：補氣安神，止汗除煩

2.黨參山藥瘦肉湯：壯腰健腎、強筋骨、健脾補氣

▼改善氣虛飲食及生活習慣（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 飲食建議

肺氣虛建議食物：淮山、黃芪、黨參、五指毛桃、百合 脾氣虛建議食物：花生、圓肉、黑棗、扁豆、蓮子 腎氣虛建議食物：黑芝麻、核桃、栗子、芡實、韭菜 氣虛避免進食：生地、五花茶、魚生、苦瓜、海帶、雪糕、冬瓜、粉葛、綠豆

2.揉腹：揉腹對調理氣虛有好處，有補氣健脾胃之效。

方法：平臥床上，自然放鬆，右手搭左手掌順時針繞肚臍揉按，揉按範圍大小不拘，速度要慢，一次10分鐘，睡前揉按為佳。

3. 適量運動：每周進行3天身體鍛煉如慢跑，太極拳

4. 飲食定時定量：切勿暴飲暴食，或過飽過餓，進食時間也要定時

相關文章：【中醫教室】陰虛便秘失眠皮膚乾 3食療滋陰潤燥「陰」是什麼？