糖尿病｜身上飄腐爛蘋果味代表血糖爆錶？身體散發異味要就醫檢查

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-02 10:02

若身體出現異味，大多數人都先認定對方可能是剛流完汗或沒做好清潔；不過，有些味道也許代表身體出狀況了。有台灣醫師就分享一位患者前往急診時，剛開始以為是腸胃炎，但醫師靠近一聞就有股「爛蘋果味」，便當機立斷替病人測量血糖，果不其然正是數字高到機器無法讀取的糖尿病。

身體一旦飄出異味，除了清潔不完全，也可以懷疑是體內出問題，台灣家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》分享，每個內臟所負責的部分不同，有些是掌管內分泌，有些則是血糖控制或排出油脂，假設器官出問題，毒物的累積量也會上升，身體因無法好好代謝，容易出現一些味道。

▼身體不同部位出問題可能散發的味道（按圖細閱👇👇👇）

陳欣湄列舉不同部位出狀況，可能散發的味道，如：心臟或小腸系統，可能有焦味；胃部、胰臟則有甜味；肝臟、膽囊是油味；肺臟、大腸容易出現腥味；最後腎臟與膀胱有問題就會有一點腐臭味。醫師指出，雖然上述的味道一般人較難聞出，但對醫護人員而言是相當重要的鑑別診斷。

陳欣湄就分享了一個案例，先前有個弟弟送到醫院時，媽媽焦慮的表示他得了腸胃炎，從前幾天肚子就出現悶痛， 一直到了醫院的當天疼痛感就更明顯，甚至痛到整個人都怪怪的。而醫護人員們聽了媽媽的描述，初步也認定可能是腸胃炎沒錯，但醫師觀察到患者的外觀較為肥胖，體重約1百多公斤，再靠近一點則會聞到一股「爛掉的蘋果味」。

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陳欣湄說，當下醫師認為，這狀況不像是腸胃道疾病，反而跟糖尿病急症有關，因為糖尿病急症會出現的症狀正好是腸胃道問題會有的，只不過弟弟本身沒有糖尿病史，媽媽也不曉得他有這方面的問題。因此，醫師決定先簡單測量血糖，檢驗結果出爐，竟然高到一般血糖機無法顯示數字。

陳欣湄表示，若自己有感覺身體有點味道，不是一般常見的情況，保險起見建議可前往醫院做健康檢查。

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