代謝症候群｜三高過胖腎結石上班族3大危機　30歲後必做這7項體檢

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-08 08:02

健康並不是長輩們才需要注重的問題，老的時候可以有多少本錢好好的過生活，免除多少病痛，都是年輕時存的健康。而現在30歲之後的上班族，到底最需要哪些方面的健康？根據台灣榮新診所的健檢調查分析，最需要注意的三大點分別是過胖、三高、腎結石。

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上班族健康危機：過胖、高血壓、腎結石！

台灣榮新診所副院長潘俊伸表示，根據榮新診所2020年5-9月的「職場健康調查分析」，顯示上班族健康危機與三高、體重過重、脂肪肝、尿酸、腎結石有關。值得注意的是，「代謝症候群」相關問題佔多數，而且有年輕化的趨勢。

代謝症候群

不是一個特定的疾病，而是血壓、血脂、血糖、腰圍異常的統稱。 血壓高、腰圍過粗、飯前血糖高、三酸甘油酯高及高密度膽固醇偏低，這5個指標有符合3項以上者就是代謝症候群。

這次的受檢人數總共有1700人，其中男性佔48.3%，女性佔51.7%，平均年齡44歲；其中30-40歲佔 25%，40-50歲佔28%，50-60歲佔25%。其中腰圍及BMI偏高比例分別高達 40%及50%，表示體重問題是非常大的問題，潘俊伸說，而且特別的是，雖然腰圍問題是男性比女性嚴重，但在60歲之後，反而是女性比較嚴重，顯然年老女性的肥胖問題也需要特別注意。

而跟體重、代謝症候群等比較相關的疾病，包含三高（高血壓、高血脂、高血糖）、脂肪肝等人數也都非常多，潘俊伸說，像是脂肪肝的人數，也有將近5成的比例，雖然血液肝功能檢查大都正常，偶有肝發炎指數SGOT、SGPT稍高的現象，但若放任不注意，也可能引發肝傷害或肝硬化。

另外一個需要注意的，就是「腎結石」，因為上班族常常沒有喝水習慣，一忙起來常常以飲料代水，或是完全沒喝水，長期下來就產生腎結石，甚至是尿酸過高、變成痛風的高危險群。

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醫師提醒30歲後必做健檢項目

1. 代謝症候群檢查、體脂肪檢查 2. 高血壓相關血液檢查、血管硬化指數檢查 3. 高血脂相關血液檢查、三酸甘油脂檢查 4. 高血糖相關血液檢查、胰島素阻抗指數檢查 5. 肝功能指數檢查、肝臟超聲波 6. 腎功能指數檢查、腎臟超聲波 7. 尿酸等尿液指數檢查

潘俊伸表示，三高在早期常常是沒有症狀的，但久而久之卻是心血管的傷害，而現在像是「高血壓」、「高血糖」也不再是長輩才會得，30歲以下男性竟然有高達4成的人是收縮壓異常（高一點的那個血壓），原因評估與職場壓力、缺乏運動，飲食、作息不正常有關。

另外，脂肪肝的問題也很嚴重，很多人檢驗肝功能時只選擇抽血，正常就覺得沒事，卻沒發現自己有脂肪肝。潘俊伸表示，三酸甘油脂指數異常也可能造成脂肪肝，如果演變成肝傷害或肝硬化，也有造成肝癌的可能，不能不注意，最好可以用肝臟超聲波來追蹤自己肝臟的健康。

而水分攝取不足，長期下來就會影響到身體的泌尿系統，出現結石或尿酸高等症狀，這部分也可以透過腎臟超聲波來觀察，即使有結石也不一定要手術處理，可以請醫師評估是否多喝水後就可排出。潘俊伸說，「職場打拼不過勞，健康人生更重要」，定期運動、排解壓力、注意飲食生活的調整、定期體檢及異常項目追蹤才是擁有健康的不二法則。

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