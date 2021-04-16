腦退化｜6張圖找相同20秒測試大腦年齡！必學1招拍手出拳活化大腦

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-04-16 19:28

腦退化會隨年紀增長而發生，但每個人退化的速度和程度都有差異，你又知不知道自己的大腦年齡？日本專家形容大腦為我們的筆記本，雖然它會因為年老而衰退，但專家提醒大家通過訓練是可以提升大腦功能。接下來大家可以試着做題，在認知自己的大腦年紀的同時也鍛鍊其功能。

找相同：20+歲花7秒、40+歲用22秒

日本節目《教えてもらう前と後》為了幫大家鍛鍊大腦，令大腦重返年輕，請來大腦專家篠原菊紀教授幫助擬定一系列的問題，並事先找了43位年齡介乎20-69的人做測試，發現20幾歲的人只花7秒就完成的題目；40幾歲的人卻要用上22秒去完成。以下的問題只要你能夠在相應的時限內完成，就證明你的腦年齡是40歲以下。

日本節目《教えてもらう前と後》為了幫大家鍛鍊大腦，令大腦重返年輕，請來大腦專家篠原菊紀教授幫助擬定一系列的問題。（《教えてもらう前と後》截圖）

腦年齡測試遊戲

接下來的6條題目以標誌、顏色、文字、圖形等分為不同的難度，難度由淺至深，只要在相應的時限內找出相同的圖案，就證明你的大腦年齡是40歲以下。當然，找相同的速度愈快，亦代表你的大腦愈年輕。

▼根據節目的數據，只要在時限內找出相同的圖案，就證明你的大腦年齡是40歲以下；如果需要多10秒則是40多歲；而10秒以上才找到的就是50歲以上了。（立即按圖做測試👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

篠原教授解釋，這種圖像的問題考驗的是你的集中力，為了找到相同的圖案，大腦就必須在一定的時間內保持高度專注，因此即使無辦法在時限內完成問題，其實在作答期間都有鍛鍊集中力的功用，只要多鍛鍊，速度就自然會提升。

▼同場加映：腦退化自我檢測（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【健忘】原地踏步30秒檢測腦退化 8款補腦食物香蕉核桃仲有...

預防腦退化

年齡增長除了會令大腦衰退，室內溫度原來都有影響。節目引述日本慶應大學的伊香賀教授早前所作的研究，指出冬天時的房間每暖1度，室內的人大腦神經就會年輕2歲。如今天氣雖然開始熱，但香港經常長開冷氣，辦公室溫度或許一年四季都一樣凍，在室內大家都要記得不要着涼啊！

冬天的時候房間每暖1度，室內的人的大腦神經就會年輕2歲。（《教えてもらう前と後》截圖）

在做完以上6條問題之後，相信大家的腦袋已經熱身了！接着還會向大家介紹一個相當簡單，毋須任何工具，只用雙手就能做到的3分鐘活化大腦操！

▼3分鐘活化大腦操（按圖👇👇👇）

1.起首姿勢可以任意伸出一隻手，切記伸出的同時要握着拳頭，而另一隻手則打開放在胸前。

2.雙手拍掌，左右手交換做出出拳和放胸口的動作，每次可以按着節奏連續做10次。

由於人在絆倒或者是伸手向前時，大多習慣打開手掌去捉住或扶着一些東西，相反較少會向前出拳，這個大腦操正正是要逆向地利用這個慣性，偏要你向前出拳，藉此刺激大腦。

補腦食物

▼士多啤梨是一種非常好的補腦食物，因為它有豐富維他命C及葉酸。（除了士多啤梨之外，按圖可知其他補腦食物👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

相關文章：手震｜1秒6次手震3成因不只腦退化！2動作改善血氣多吃士多啤梨

▼同場加映：要維持大腦健康，就要不時檢查注意力，以趕在大腦開始衰退前發現問題，作出改善並預防惡化。佐治醫生就在節目《恐怖醫學》中推薦一個簡單的測試，只需花大約一分鐘時間，就可以大概知道自己的注意力，大家不妨一試（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

相關文章：【腦退化】1張收據訓練記憶力 看圖讀顏色1分鐘知你大腦年齡！

（資料來源：《教えてもらう前と後》、OMソーラー）