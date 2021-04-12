眼痛｜頭痛眼矇眼壓高7症狀易致青光眼　按眼球檢測飲水忌太急！

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-04-12 19:00

頭痛、眼痛、眼睛發紅、視野變得模糊，除了可能是疲勞引致，亦可能因為眼壓高造成。眼壓高可致青光眼，令視力受損，絕不能掉以輕心！什麼原因會導致眼壓高？眼壓高有什麼症狀？如何預防眼壓升高？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

眼壓是什麼？

我們的眼球內，是充滿液體的，稱為房水（Aqueous humour），作用是向眼內的一些無血管組織提供營養，例如晶狀體和角膜。而這些房水同時也會對眼球內部構成壓力，亦即眼壓。房水會不斷有新的產生，也不斷會把舊的排走。產生和排走的量必須平衡，眼壓才可以維持正常。

眼壓高不一定會等於患青光眼，卻是其中一個明確致病原因。（christopher lemercier/unsplash）

眼壓高可致青光眼

若房水從眼球排走的速度太慢，就有機會破壞這種平衡，導致眼壓高。而眼壓高有很大機會導致視神經受損，尤其會引起青光眼，青光眼會令視野收窄和視力受損，並且無法逆轉，最終可以致盲。臨床量度眼壓，若讀數大於21 mmHg（毫米汞柱），通常已表示眼壓高。有些急性閉角型青光眼患者，眼壓更可高達50mmHg。

點知眼壓高？

坊間有提倡「指測法」以軟硬感覺自我檢測眼壓，但一般需要有經驗的眼科醫生用手指估計量度病人的眼壓。如果病人想知道自己的眼壓是多少，市面上有自我量度眼壓的儀器以供家庭使用。

▼坊間提到的「指測法」：（按圖👇👇👇）

▼但眼壓高一般會引起頭痛和眼痛等不適，如果出現以下不適，有可能是眼壓高造成：（按圖👇👇👇）

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急性青光眼病人會上述明顯徵狀，一旦察覺有以上症狀，並持續1日以上不退，應盡快諮詢醫生！

▼同場加映：急性青光眼症狀（按圖👇👇👇）

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日飲5杯咖啡因咖啡，患上青光眼的風險可增加1.6倍！（nolanissac/unsplash）

眼壓高成因

眼壓與年齡、患眼疾等因素有一定關係，以下是眼壓高的４大成因。

▼眼壓高成因：（按圖👇👇👇）

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日常生活中有些習慣會令眼壓上升，因此眼壓高的人士應避免以下生活習慣：

1. 吸煙

有研究顯示，吸煙可能與患青光眼的風險有關，已確診青光眼的病人應盡快戒煙

2. 酒精

在養成飲酒習慣的初期，可能會出現眼壓稍降的情況，但若每天都飲酒，就會導致眼壓略為升高。所以，對於青光眼患者，酒一定不能多飲，即使只是經常飲少量，也應定期檢查眼壓。

3. 飲咖啡過多

咖啡因可令眼壓上升，有研究顯示，每天飲5杯或更多含咖啡因的咖啡的人士，患上其中一種青光眼的風險可增加1.6倍。因此，青光眼患者每天最好飲不超過2杯咖啡

4. 飲水過急

在短時間內（例如15分鐘）飲下大量水（500至1,000毫升）後，眼壓可能會顯著升高。所以，青光眼患者應避免太急地攝入大量液體。

5. 吹奏高阻力管樂器

當吹奏例如小號、雙簧管等樂器時，眶內壓力會增加，因而眼壓也會上升，青光眼患者必須小心

6. 瑜伽

瑜伽本屬柔和運動，但當中的倒立姿勢有機會令眼壓顯著增加，經常做這姿勢可能導致青光眼惡化。

綠色蔬菜助減眼壓？改善眼壓高4部曲

1. 首先以快捷治療方式減低眼壓，將對神經線的損害減至最低，常見的有注射藥物、服用藥物及滴減眼壓眼藥水

2. 情況穩定後，病人可接受虹膜激光手術，在虹膜打一個小孔幫助排水。

3. 白內障手術

目的是去除白內障及其對狹窄前房的影響。如果患者既有閉角型青光眼又有明顯的白內障，則白內障手術是首選治療方法。它可以打開前房角並改善視力。

4. 除了藥物治療，建議多吃綠色蔬菜

過往美國哈佛大學有研究顯示，多吃綠色蔬菜，有助減低眼壓高導致青光眼的機會達3成。其中較有效的蔬菜，包括羽衣甘藍、芥菜、菠菜等，因這些蔬菜含有膳食硝酸鹽，有助血液循環，從而幫助房水流通。

▼其他綠色蔬菜例子：（按圖👇👇👇）

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