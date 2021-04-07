印度成功研發男性避孕針　完勝其他避孕方法？一劑藥效可達十三年

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-07 11:03

對於未有生育計劃的愛侶來說，避孕實在是至關重要。過往的避孕方法，都以女性為目標對象，如：口服避孕藥、子宮環等。針對男性的避孕方式除了安全套外，就是只永久絕育的結紮。但如今終於有新突破，印度已成功研發全球第一款男士專用的避孕針。

據外國媒體報道，印度醫學研究理事會 (ICMR) 對外宣稱，經過團隊35年的反覆研究，終於成功研發男性避孕針「RISUG」，聲稱安全、無副作用，更完成多項臨床實測。目前已遞交到當地藥品管制署 (DCGI) 等候審批。一旦通過，將會立即推出市面。

注射一劑 避孕效果長達13年

上世紀70年代，印度理工學院的教授古哈 (S.K. Guha) 已開始研發「RISUG」。原理是先進行局部麻醉，再將「苯乙烯馬來酸酐」聚合物凝膠注射到輸精管中，此物質帶有正電荷，干擾到精子表面的負電荷，從而破壞精子的活動能力，達到避孕效果。藥力持續約十三年後，會自行消散。

（圖片：verywellhealh）

「RISUG」避孕成功率竟高達九成？

此藥物的主要研究人員，夏爾馬博士 (R.S. Sharma) 則表示，「RISUG」已完成三個階段的測試。在303名參與者中，有294人成功避孕，並且沒有接獲任何副作用報告。研發團隊聲稱，避孕針對男性自身的激素分泌無影響，更不會造成性慾減退。最重要的是，「RISUG」的避孕效果可隨時逆轉。只須再注射一針溶解聚合物在輸精管壁上形成的薄膜，就可以恢復正常的生育能力。

（圖片：wikipedia）

（圖片：ajandrology）

除了印度，其他國家也曾經嘗試過開發男士專用的注射式避孕藥。英國的科學家團隊，於2016年進行臨床實驗。結果，測試者出現暗瘡、抑鬱及情緒失調等副作用，有關研究被迫中止。由於「RISUG」仍在等候審批，未能正式推出。一旦面世，將會是廣大男女的福音。目前無生育打算的情侶或夫妻，則要先採取其他的避孕方式。

傳統的避孕方式及成效

避孕套：男性可在發生性行為時使用避孕套，但這個方法並非絕對安全。香港家計會的調查顯示，使用安全套的意外懷孕機率約有2-18%。大多數避孕失敗是原因是使用方法不當，安全套的質量不佳等。

（圖片：Twitter）

結紮手術：結紮手術是屬於永久避孕的方法，原理是切斷位於睾丸與陰莖之間，負責運送精子的輸精管，避免精子與卵子結合。雖然其意外懷孕率低，只有0.1-0.15%，但入侵性強，有機會出現傷口發炎或睪丸感染。加上，完成手術後，恢復生育能力的機率極微，要慎重考慮。

若該男士避孕針最後獲得成功審批，確實是醫學界突破。然而避孕畢竟是雙方的責任，不能依靠單方面的付出。希望通過這篇文章，可加深大家對男性避孕的了解，亦有助情侶、夫婦們選擇適合的避孕方式。