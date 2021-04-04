清明｜中醫推薦兩款茶飲防傷風感冒 拆解香囊精油如何驅蚊蟲

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-04 11:00

清明是慎終追遠的日子，適逢萬物新生，百花齊放，也是到郊外踏青的時節，但「清明時節雨紛紛」，郊遊時遇著毛毛雨，一旦著涼「作感冒」，應該怎樣處理？本文請來麥曦中醫師，推薦兩招防止初起傷風感冒惡化，並拆解香囊和精油的驅蟲效果及使用時要注意的地方。

清明掃墓，順道也會遠足郊遊。踏青探春，除了跟傳統文化有關外，原來從中醫角度同樣有根據。麥醫師指：「所謂『春生、夏長、秋收、冬藏』，經過冬天的沉寂及休養後，春天是萬物甦醒、再現生機的時候，應多動以舒展筋骨，重獲生氣。」因此，中醫提倡春季宜外出郊游，活血氣，通經絡。

但春天經常下起毛毛雨，郊遊時淋著雨，一不小心便會「作感冒」。為強身健體而遠足，結果反而病倒，豈不是本末倒置？麥醫師分享兩個簡單的「及時自救」方法，阻止輕微的傷風或感冒惡化成大病。

春天代表萬物甦醒，因此清明宜外出郊游，有助活血氣，通經絡。（圖片：grandmasbear）

傷風感冒初起 兩招快速解救！

第一個保健良方就是「按壓穴道」。清明乍暖還寒，淋雨或出入冷氣地方後容易著涼。在出現感冒跡象之際，又未能回家服藥休息的情況下，自己的一雙手便能及時舒緩病症。麥醫師解釋：「先搓暖雙手，再以溫暖的手心搓揉頸背髮際的位置。因該處有兩個重要穴位—「風池」及「風府」。中醫有句說話『風池、風府尋得到，傷寒百病一時消』，皆因外來風邪最容易在這兩個穴位逗留並入侵體內，所以搓暖並按壓這兩個穴位，有助袪風散寒，及時緩解輕微的傷風感冒。」

雖上述方法可短暫舒緩不適，但回家後亦應該使用溫度較高的水淋向頸背，即風池及風府處。浴後可用暖水袋或電暖氈，敷在頸背位置約15分鐘，甚至可用暖風筒吹半分鐘，但要注意避免燙傷皮膚。做了以上動作後，也要注意飲食，應盡量清淡，亦不宜吃太飽，有助保留正氣，從而增強對輕微病症的抵抗力。

「風池穴」及「風府穴」位置，按壓有助袪風散寒，在感冒初起時，可起緩解作用。 （圖片：edh.tw）

簡單材料自製藥茶 增強抵抗力

除了注意飲食外，大家也可善用食材自製「簡單藥茶」。麥醫師推薦兩款簡單的中醫茶飲，所需的材料隨手可得，做法亦相當容易。

麥醫師表示，有三樣家中廚房常備食材，生薑、陳皮及蔥白可有效袪寒、通鼻塞和治感冒。在眾多處理感冒的中藥材當中，生薑有發汗、散寒升陽的作用；陳皮有緩解感冒、袪濕及保護脾胃的功效；蔥白，即平時入廚所使用青蔥的白色部分，至於根鬚，亦是中藥的一種，同樣具藥用價值，可驅寒通氣，還能消炎殺菌、預防感冒等。

三者的藥性並無衝突，若家中齊備，可以同時煲茶飲用。坊間常以「薑茶」驅寒，因做法簡單卻效果顯著。麥醫師指出，「如想加強功效，可加入陳皮和蔥白連根鬚，能提升薑茶的解表和緩解感冒的功效；再加入少量黑糖，就能有活血暖胃的作用。」

簡便感冒茶（專治外感風寒） 所需材料： 生薑（數片，容易熱氣者可酌量減用） 陳皮（2角） 蔥白連鬚（4條） 紅糖或黑糖（適量） 做法：將所有食材放入鍋中，加入兩碗半清水，中火煲15分鐘即可。飲後可服食熱稀粥，有助感冒加快康復。

以生薑、陳皮及蔥白連鬚，煲成薑茶，有即時緩解輕微感冒的效果。（圖片：freepik）

麥醫師亦有分享另一款適合各種體質、任何季節的簡單藥茶—「甘草茶」。生甘草味甘性平，有補脾益氣、清熱解毒的功效。如單純因「熱氣」而引起的喉嚨痛，可飲用甘草茶，能夠有效舒緩發炎的情況。但要留意的是，生甘草是用於舒緩急性的熱氣症狀，不應長期服用。若症狀持續反覆出現，便需要進一步調理症狀背後的其他體質。

甘草茶（清熱解毒，專治喉嚨腫痛） 所需材料： 生甘草（2錢） 做法：先將生甘草放入鍋中，加入兩碗半水，中火煲15分鐘即可。

生甘草有清熱解毒、祛痰止咳的功效。（圖片：suizseo）

香囊會因氣味揮發而失效 精油驅蟲要注意質素

無論是郊遊遠足，還是上山掃墓，最常遇到的就是蚊叮蟲咬，穿著長袖衫褲是基本的防範措施。而近年流行以乾花、各式中藥材自製香囊，香囊會散發蚊蟲討厭的味道，因此具備驅趕蚊蟲的功效。麥醫師表示，「中藥材本身含有揮發油，因此會傳出獨特的淡淡香氣。然而，正正因氣味會揮發，香囊驅蟲的效果會隨之降低，揮發的速度更加無法得知或控制，所以難以預計何時會完全失去保護力，成為香囊的弱點。」

以乾花及中藥材自製香囊是可行，但要注意香氣揮發後會影響驅蟲效果。（圖片：cqcb）

與香囊相比，麥醫師較為推薦精油。香茅油有清新檸檬氣味，除了有抑菌作用，對預防蚊、蠓亦相當有效。郊遊時每隔一至兩小時補噴，更能維持驅蟲效果。但選擇精油時，必須留意產品品質及成份。麥醫師強調，若是劣質、成份不純正的精油，不單沒有效果，更有機會含甲苯和甲醇，透過呼吸系統及皮膚進入人體後，可出現頭暈、嘔心等不良反應、甚至是慢性中毒。因此要清楚精油的來源，盡量選擇有信心保證的牌子。此外，過敏體質或孕婦需小心謹慎或避免使用精油。

麥曦中醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）