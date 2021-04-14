【全民講心事】醫生解答心臟病迷思：發病機會男女有別？

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-04-14 06:00

心臟病是香港常見致命疾病之一，更打入「三大殺手」之列，俗稱「老人病」的心臟病是否老人限定？坊間流傳心臟病發與「膽量」有關，膽小自然會較易心臟病發？男女的患病機會不同？以上的傳言流傳已久，今次有請心臟科專科醫生董光達現身說法，解答有關心臟病與性別及年紀的迷思，實行全民講「心」事！

迷思1：大膽的人容易患有心臟病？

醫生：其實大膽與否很難去量化，但我們知道大膽和膽小的人遇到不同的事物，所感覺到的壓力會不同，而壓力和心臟病就有莫大關係，長期在愈高的壓力環境下，患有心臟病的機會就愈高。如果平時在生活上遇到一些很大壓力、很高刺激性的行為或活動，患有心臟病的風險會比正常人高一些。

迷思2：男性與女性的病發機會大不同？

醫生：男性患有心臟病的風險的確比女性高，因為男士這個性別已經是心臟病的其中一個誘因。不過值得留意的是女性患有心臟病風險較低的情況只限於收經前的女性，因為她們有雌性荷爾蒙的保護，所以心臟病的風險相對會比較低。但當女性收經後5至10年，患心臟病的風險就會慢慢追上男性。歸納全球的數據，女性患心臟病死亡的機會率比所有癌症死亡率加起來都要高。

董光達醫生指收經前的女性受雌性荷爾蒙保護，令心臟病風險相對男性較低。

迷思3：心臟病是老人病？年輕就無事？

醫生：心臟病和年齡有很大的關係，年紀愈大的病人，患有心臟病的機會愈高，但年輕至20多歲就心臟病發的情況也是有的。很多時我們會看病人有沒有一些特別的誘因，增加了他患有心臟病的風險，譬如我們經常所說的「三高」：高血壓、高膽固醇、高血糖。我們建議年輕人也應該考慮去做一些與心臟病有相關誘因的檢查，包括抽血檢查。20歲以上每5年做一次檢查，隨着年齡增加，醫生會評估風險，發現風險增加的話，可能會建議提高檢查的密度，40歲以上可能會建議2至3年檢查一次，到了50歲以上，會建議病人每年做一次檢查。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。