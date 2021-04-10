提神｜喝了咖啡還是想睡3種原因　患心血管或腸胃疾病要留心攝取

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-10 17:02

每個精神不濟的早晨，來杯咖啡提振精神，方便又省事，有些人卻好像怎麼喝都不夠，一杯接著一杯還是愛睏。對此，醫師也解密，喝了咖啡還是想睡的3種原因，也提醒大家，有2種人一定要特別小心，包括有腸胃道問題者及心血管疾病患者；但還是要注意，每日的咖啡建議攝取量不要超過300毫克。

有人喝了咖啡會精神百倍，但也有人喝再多都沒效，對此，台灣醫師江坤俊在《江P醫件事》分享，當身體很疲倦時，大腦便會分泌腺苷，而腦部則有腺苷的接受體，當腺苷跟腺苷的接受體結合時，會產生強烈睡意，意味著愈疲倦，腺苷就愈多。

江坤俊指出，腺苷的結構和咖啡因有點相似，當喝下大量的咖啡時，大腦的咖啡因濃度會不斷上升，咖啡因和腺苷會去競爭接受體，因此腺苷一旦沒有位置可以佔到接受體時，人就不會感到疲倦，而咖啡就是利用這種方式產生精神。不過，喝咖啡之所以會沒效果也是因為這項機制。

▼3種情況下會讓人喝了咖啡也無法好好提振精神（按圖細閱👇👇👇）

3種情況下會讓人喝了咖啡也無法好好提振精神，江坤俊說，第一、大腦結構不同：有些人就是會出現咖啡因無法有效與腺苷接受體結合的情況，因此再多咖啡因也不會有效果。第二、肝臟代謝咖啡因能力高：咖啡因需要藉由肝臟代謝，有些人天生肝臟代謝能力較強，喝下去很快就代謝掉，所以也沒有什麼成效。

江坤俊接著提到，第三、缺乏維他命B：咖啡因佔住腺苷接受體的位置，讓人類強制保持在清醒的狀態，但過程中會消耗大量的維他命B雜，若只攝取咖啡因，平時沒有適量補充維他命B，導致體內缺乏的情況下，會導致咖啡因只能達到短暫的效用。

▼早餐空腹喝咖啡對健康會有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）

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江坤俊也說，基本上喝咖啡跟補充維他命B雜要間隔1、2小時才會有效果；另外，醫師還破解迷思，常有骨質疏鬆、缺鐵性貧血人喝咖啡會抑制鈣和鐵質吸收的說法，其實只要適當補充鈣質及鐵質，喝咖啡並不會有太大的影響。至於真的不適合喝的族群有2種，包括胃酸倒流或胃潰瘍者，因為對腸胃道刺激較大，且會刺激胃酸分泌；還有心血管疾病者也要注意，咖啡裡有所謂的咖啡油醇，會抑制肝臟分解膽固醇，因此常常攝取到咖啡油醇會導致膽固醇上升。

江坤俊補充，假設沒有膽結石問題的健康人，喝咖啡反而會降低膽結石發生機率，可是已有膽結石又常常喝咖啡的人，就會因咖啡因造成膽囊收縮，出現右上腹疼痛情況。醫師建議，咖啡就算濃醇好喝，但確實有副作用，因此每日攝取量不要超過300毫克，否則會對心血管造成一定負擔。

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