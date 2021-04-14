暗瘡｜飲涼茶未必可去暗瘡　依體質內服外敷事半功倍

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-14 12:45

日夜佩戴口罩，悶熱的環境令很多人臉部長出暗瘡。不少人以為暗瘡是年輕人的專利，但其實成年人受生活習慣、壓力、荷爾蒙等因素影響，也會長出暗瘡。即使暗瘡對身體健康沒嚴重影響，一般都可自行痊癒，但部分患者會因反覆發作而導致心情低落。中醫源遠流長，對治療暗瘡也有深入的研究，本文請來香港註冊中醫師何俊彥醫師向大家淺談中醫暗瘡治療。

長暗瘡非因熱氣 飲錯涼茶隨時有反效果

在中醫學上，暗瘡屬於痤瘡和粉刺的範疇，傳統上認為是肺經血熱引致。何醫師說：「食煎炸食物及睡眠不足固然會加重肺熱，較易引發暗瘡。然而，這並不是唯一原因，還有其他因素可以導致暗瘡，例如不少香港人都會因為休息不足和壓力過大，而容易有脾虛濕重或是肝鬱血瘀的情況，這樣同樣會引致皮脂腺分泌異常或者內分泌失調，最終引發暗瘡。」。另外還有一些外在因素，如使用了不適合自己膚質的化妝及護膚品，卸妝或潔膚不全面等都會使毛孔堵塞或刺激皮膚，引發暗瘡。所以，想預防暗瘡的話，不但要注意包括飲食和作息，還有皮膚護理等整體生活習慣。

不少人看見臉上有長暗瘡的趨勢，就會拼命飲涼茶、食西瓜和苦瓜等寒涼的食物。何醫師指出其實有暗瘡不一定要清熱，「食物有分寒、熱、溫、涼四種性質，而苦瓜、西瓜和市面常見涼茶，這些都屬於寒涼食品。不過暗瘡的成因除了肺熱外，脾虛和肝鬱也可以引致暗瘡。如果證型不對，或過量進食寒涼食品，隨時會適得其反，加重暗瘡。因此，食用前最好先向專業中醫師了解清楚自己體質。」反過來說，牛肉、羊肉和海鮮等均屬於燥熱發物，雖然不是說一進食上述食物就會加重暗瘡情況，但多吃始終會令體內積熱毒，不利皮膚健康。何醫師建議如果是由熱性引致的暗瘡皮膚，盡量避免進食燥熱發物。

（圖片：hehq578）

中醫治療方案多元 按體質及嚴重程度用藥

一如其他治療方法，中醫在醫治暗瘡問題上，同樣都需要望聞問切，先對患者體質進行辨證以製訂適合的治療方法。「中醫治療暗瘡的方法多元化，由內服中藥、外用中藥藥膏、中藥洗劑，到針灸、放血等療法都有，當中內服中藥可針對體內臟腑陰陽氣血失調等原因進行調理，從根源防止暗瘡產生；外用中藥藥膏可讓藥效直達患處，加快暗瘡消退，達到內外同治的效果。至於較嚴重的個案或特定的暗瘡類型，就可加上針灸及放血療法加強治療效力，促進暗瘡皮膚的康復。

坊間亦有些自行製作，用中藥藥粉調和而成的面膜，不過何醫師提醒，由於不同種類的暗瘡適合不同的外用中藥，使用之前最好多加留意面膜的中藥成份，以免藥不對症，加重暗瘡；同時，也要注意中藥的來源是否可靠、有否雜質污染等問題。因此，使用坊間產品之前，最好先諮詢專業的中醫師，了解自己的情況，避免出現如急性皮膚過敏等不良反應。

切勿自行製作中藥藥粉面膜敷臉，以免加重暗瘡情況。（圖片：ownmay）

何俊彥醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）