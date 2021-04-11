養腎食物｜黑芝麻護膚潤腸防脫髮7大好處　釀酒吸收更好抗衰老？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-11 17:02

中醫觀點認為，「腎」指腎臟、膀胱、耳朵、泌尿器、生殖器等器官的運作方式與生理功能，透過養腎食物，提高腎的功能，就能恢復元氣重拾年輕。

身體不適徵兆 代表腎有問題

當五臟裡的「腎」變弱時，容易因為芝麻小事而受到驚嚇，屬於比較膽小的人，所以一旦沒有體力時，就會變得非常怯懦，對任何事都顯得毫無自信，也會因為記憶力變差，無法完整思考，甚至不管睡多久，都會覺得睡不飽。

日本水果酒藥酒研究家渡邊修指出，腰痛、疲倦、浮腫、上廁所次數變多、虛寒、月經不順或有經痛問題、眩暈或耳鳴、黑斑或皺紋、掉髮或長白頭髮等，都是腎功能不好的徵兆。

▼「黑芝麻酒」養腎效果好（點擊看詳細解釋+做法👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

黑芝麻好處

渡邊修表示，多攝取能溫熱身體的食品，以及帶有鹽味的食物，能夠提高「腎」的功能，中國人認為「黑色食物是元氣的來源」，所以中藥材裡也經常利用到黑芝麻。

黑芝麻具有促進「氣」的循環、冷卻體內多餘熱能、增加體液的作用，所以能有效滋潤腸胃等器官與皮膚；黑芝麻還能促進「腎」的運作，能有效預防頭髮和皮膚的乾燥，進而取回精氣。若覺得自己的腰、腿已經老化，或是精力已經減退的人，不妨飲用黑芝麻酒。

黑芝麻經過酒精浸泡，可以促進分解芝麻素，以及能調整荷爾蒙均衡的維他命E等有效成分，具有預防體內氧化與老化的作用。由於這些成分很容易溶解在酒精裡，所以釀造成養生酒來飲用，是非常有效的攝取方式。

材料：黑芝麻80g、25度的蒸餾酒720ml。

做法： 1. 量好所需的黑芝麻分量。 2. 將黑芝麻乾炒到快冒煙為止。 3. 等黑芝麻稍微冷卻後，放進密封的玻璃瓶裡，再慢慢地倒入蒸餾酒，然後置放在陰涼處2星期以上，等熟成後，再過濾並移裝到窄口玻璃瓶裡。

飲用方法： 若要當餐中酒，就加冰塊或加熱開水；若要當餐後酒或睡前酒，就加蜂蜜等甜味調味料或加牛奶，會更美味。 1. 直接飲用（30ml）。 2. 加熱開水。 3. 加冰塊。 4. 加熱牛奶。

相關文章：【中醫教室】腎虧脫髮尿頻不舉 養腎8招冚被蓋腳底幾點泡腳好？

本文摘自：《常備食療養氣酒：你不是生病，是免疫力不夠強！》渡邊修著

延伸閱讀：

中醫推4食2穴 刺激頭髮生長、預防白髮

【本文獲「TVBS」授權轉載。】