【前列腺癌】逾半患者確診已有擴散　荷爾蒙治療助與癌共存

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-05-04 06:00

在本港，前列腺癌是第三大常見男性癌症，單在2018年就錄得2,204宗新症；而根據香港癌症治療統計中心的數據，超過50%患者確診時為第三期或第四期，即前列腺癌已屬較後期，一般不適合接受根治性治療。那麼，這班患者的治療之路何去何從？今次請來泌尿外科專科醫生林建文醫生講解荷爾蒙治療的原理及可選擇的方案。

晚期治療目標：延長壽命 減少徵狀

泌尿外科專科醫生林建文醫生解釋，第三期（局部晚期）及第四期（晚期）前列腺癌的特點，在於癌細胞已離開前列腺，前者的癌細胞已擴散至淋巴結，後者已有遠端轉移，影響骨骼、肝臟、肺部等部位。

「以往，一旦癌細胞出現轉移，患者就不適合接受根治性治療。隨著技術進步，現在小部分局部晚期患者或可以放射治療或外科手術根治前列腺癌，但須小心評估和選擇。」至於其他患者，治療方針不在於治癒癌症，而是控制病情，從而延長患者壽命、減少徵狀引起的不適，並且提高患者的生活質素。

泌尿外科專科醫生林建文醫生指出，第三期及第四期前列腺癌已有轉移，一般不適合根治性治療，這類患者的治療目標為控制癌症，以延長壽命和紓緩徵狀。

荷爾蒙治療 抑制癌細胞

林醫生續說，荷爾蒙治療是大部分已擴散患者的一線治療。所謂荷爾蒙治療，原理是抑制男性荷爾蒙分泌，減少癌細胞受到男性荷爾蒙刺激，進而抑制癌細胞生長和擴散。

前列腺癌的荷爾蒙治療分為兩類，分別為睪丸切除手術及注射荷爾蒙針劑，兩種荷爾蒙治療的療效相若。約九成的男性荷爾蒙由睪丸製造，故此切除左右睪丸能大幅減低體內的男性荷爾蒙；荷爾蒙針劑則能調節腦下垂體分泌荷爾蒙，達到減少男性荷爾蒙的目標。

手術藥物 各有長短

既然兩類荷爾蒙治療方案的成效相若，患者可如何選擇？林醫生表示，須從個別病情及患者意願出發。

「藥物和手術最大的分別，是睪丸切除後便不會再生，而藥力存在時限，如果使用針劑，患者要有心理準備，需要定期注射針劑。」許多患者擔心手術風險或影響男性尊嚴，不願切除睪丸，便會選擇藥物治療；也有患者傾向一了百了，於是選擇手術治療。

林醫生補充，目前香港的荷爾蒙針劑分一個月、三個月及六個月的劑量，患者可與醫生商討，決定適合自己的方案。

提及「打針」，不少患者都會聯想到化療，擔心會引致嘔吐、脫髮等副作用。林醫生則表示，荷爾蒙治療原理與化療不同，副作用也有差異，較常見的包括潮熱、肌肉流失，以及骨質疏鬆症風險較高，並不會導致嘔吐、脫髮，荷爾蒙針劑整體來說相當安全。

泌尿外科專科醫生林建文醫生解釋，較後期前列腺癌患者的輸尿管有可能受到腫瘤壓迫，導致排尿困難。這些患者接受荷爾蒙治療後，腫瘤一般會縮小，有助紓緩排尿問題。

與前列腺癌共存 改善生活質素

林醫生指，大部分患者接受荷爾蒙治療後，癌細胞都會受到控制，無惡化時間可以年、以月計算。「當然，前列腺癌可能會出現抗藥性，能在低荷爾蒙水平下生長，但目前已有第二線、第三線治療，幫助患者一步一步對抗癌症。」

對較後期患者而言，除了壽命長短，他們更擔心的，或許是癌症破壞原來的生活質素。林醫生解釋，荷爾蒙治療有助紓緩病徵，例如能減輕腫瘤引起的痛楚或排尿困難等，患者的體力、食慾和活動能力都會有所改善，患者無須過分憂慮。

最後，林醫生提醒，前列腺癌有多種不同治療方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

資訊由阿斯利康（香港）支持

HK-5294 4/26/2021

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