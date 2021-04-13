食藥禁忌｜服降血脂藥忌同吃3食物　西柚汁增副作用勿做1種運動？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-13 17:02

有長期服用降血脂藥的人多注意！台灣台北市聯合醫院陽明院區藥劑科藥師蘇柏名在台灣食藥署《藥物食品安全週報》中指出，吃降血脂藥時，有些食物不能同吃，甚至還有些運動不能一起做！

▼服用Statin類降血脂藥4點注意（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣蘇柏名藥師提醒，民眾在使用Statin類降血脂藥品時，有以下幾點要注意：

1. 避免飲用西柚汁

不僅不可同時吃，即使隔開時間仍不建議！因為西柚汁（又稱葡萄柚汁）裡面的呋喃香豆素（furanocoumarin）會影響許多此類藥品的代謝，抑制肝臟代謝酵素CYP3A4，讓身體裡有過高的藥品濃度，且此物質在身體要經過很久才會被代謝，甚至可長達2-3天，進一步增加藥品的副作用。

2. 避免與燕麥一起吃

雖然燕麥具有豐富的膳食纖維，低糖又營養，但並不建議和Statin類的藥品一起吃。因為高纖維的燕麥，反而會降低藥在腸胃道的吸收率。換言之，會讓身體因此無法獲得足夠的藥量來控制疾病。不過這種物理性的影響，只需要食用時間相隔2-4小時即可避免。

3. 避免同時服用紅麴

有些民眾為了降血脂，會自行購買保健產品，最常見就是紅麴。但是，紅麴菌素的結構與Statin類藥品相似，有類似作用，當你已經服用降血脂藥品，就不建議額外攝取紅麴類保健食品，因為兩者併用會使血液中的藥品濃度增加，可能會加重肌肉痠痛、無力等副作用，嚴重恐造成橫紋肌溶解或導致肝腎損傷。

4. 避免進行高強度的離心運動

服用降血脂類藥品的民眾，不建議進行高強度的離心運動。此運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，若有在使用Statin類藥品者，進行此種訓練恐引發橫紋肌溶解症，建議進行緩和的有氧運動，像是慢跑、快走、游泳等。

台灣食藥署也提醒，想要改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，也盡量避免攝取反式脂肪酸，多以植物油取代動物油，並且多攝取蔬菜、水果，維持理想體重，才能讓「油管」回復成清澈、健康的血管。

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