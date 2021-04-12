四月福利｜唔準諗，即刻答！即參與遊戲贏取「鄭中基演唱會」門票

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-12 15:22

疫情持續逾年，由一開始瘋搶口罩、消毒用品，到實施停課、限聚令，各項防疫措施皆使人身心俱疲。不少市民都出現抑鬱及焦慮的情況，醫師Easy對香港人的精神健康十分重視，故送出鄭中基《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》演唱會門票兩張，讓Ronald演繹大家耳熟及動聽的歌曲，透過音樂帶來的正能量，為觀眾帶來一個難忘、享受的夜晚！

第一激！唔準諗，即刻參加遊戲贏門票！

獎品：鄭中基《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》演唱會門票２張 門票類別：座位門票（總值$2160） 地點：中環海濱活動空間 日期及時間：2021年4月23日／星期五（晚上8時）

活動詳情：

問答遊戲活動日期：4月12-18日 公佈得獎結果日期：4月19日 預計發放門票日期：4月20日

1.下載醫師Easy手機應用程式，登記成為會員。

2. 在主頁點選下列橫幅，即可進入遊戲。

3. 先挑選疫情之下令你最為擔憂的項目，再填寫相關個人資料及回答參與「鄭中基演唱會」如何紓緩疫情下的緊張情緒；最有創意的留言得獎！

＊每位用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將被取消資格，恕不另作通知。＊

第二激！免費送止痕退紅「皮膚救命水」

轉季天氣多雨潮濕，加上長期戴口罩，容易誘發各種皮膚過敏問題。「濕疹」是香港頭號皮膚問題，一旦發作，痕癢紅腫的情況更是令人困擾。尤其是嬰兒，幼嫩的肌膚被抓至破皮，新手媽媽必定日夜擔心。醫師Easy深深明白濕疹患者的苦況，免費送出被譽為「皮膚救命水」的「濕敏敵」噴霧（價值$258）。

心動不如馬上行動！立即按照以下步驟贏禮物：

1. 參加者必須下載醫師Easy應用程式，登記成為會員。

2. 讚好醫師Easy及濕敏敵EczeSpray - 濕敏救星Facebook專頁。

3. 讚好及分享相關活動的Facebook帖文(必需設定為公開) ，並於留言位置標記三個朋友，分享濕疹於日常生活中帶來的困擾，以及對抗濕疹的過程。

【限時活動】分享日常濕疹困擾 免費送你止痕退紅「皮膚救命水」 轉季天氣多雨潮濕，加上長期戴口罩，容易誘發各種皮膚過敏問題。「濕疹」是香港頭號皮膚問題，一旦發作，痕癢紅腫的情況更是令人困擾。尤其是嬰兒，幼嫩的肌膚被抓至破皮，新手媽媽必定日夜... 由醫師Easy 發佈於 2021年4月8日星期四

符合上述參加資格，完成以上步驟及獲評審選出的40位參加者，將贏得純天然草本配方調製的「濕敏敵」噴霧 (價值$258)。

＊每位用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將被取消資格，恕不另作通知。＊

除了第一、二輪獎賞之外，還有多重精彩禮遇將連環送出，敬請期待第三波的激賞！詳情請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！

+ 3 + 3 + 3

*活動完結後，得獎者須按得獎電郵所列之指定時間、地點領取禮品，逾時恕不受理。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*