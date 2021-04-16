微塑膠1茶包含11.6億粒1支水近9萬粒！5招免積體內防致癌損內分泌

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-16 17:00

塑膠產品愈來愈多，可謂無孔不入。微塑膠包含聚乙烯對苯二甲酸酯 (PET) 和聚丙烯 (PP) ，廣泛用於蔬果包裝、塑膠瓶等食品包裝。除了在海鮮找到微塑膠，加拿大麥基爾大學一篇醫學期刊報道，日常的茶包竟然亦含大量微塑膠！到底人體攝取這些塑膠會有什麼害處？沖一杯茶會喝下多少微塑膠粒？有什麼方法可避免？

微塑膠是什麼？

人類的日常生活已離不開塑膠，結果導致膠廢物堆積、無法分解，最後塑膠污染進入生物鍊，透過別的途徑再進入人體，影響健康。

▼微塑膠無處不在，究竟人體一天吃下了多少塑膠？按下圖即睇👇👇👇：

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一個茶包＝11.6億微塑膠粒

加拿大麥基爾大學 (McGill University)對市面上販售的即沖茶包進行實驗，發現一個茶包居然含有11.6億微塑膠粒！

你每天喝幾杯茶？你又知自己每天喝下了多少塑膠下肚嗎？（圖片來源：istock）

測試發現，茶包泡在熱水時會釋放出成千上萬的微塑膠粒、甚至更小的納米塑料顆粒，很難用肉眼看見。研究團隊利用顯微鏡和專業儀器，把茶包中釋放的膠粒過濾。

當我們在一杯茶中看到數十億粒微塑膠顆粒時，感到非常震驚。這些膠粒全部會被消費者攝入體內，在身體堆積。 麥基爾大學實驗團隊

結果估計，一個茶包中竟然含有116億個微塑料和31億個納米塑料顆粒，平均而言體積只有灰塵或花粉的大小，而每杯中的塑膠總含量約為16微克。

研究人員警告，大部分茶包，包括上圖款的茶包都含有大量微塑膠。（圖片來源：shutterstock）

多款茶包裏被驗出的塑膠粒含量，遠遠超過其他食品和飲料，包括瓶裝水、啤酒、蜂蜜、魚貝類、雞肉和食鹽。因此在喝茶時，你實際上是在喝塑膠。

科學界開始關注人類吞食微膠粒的數量。他們驚訝地發現，每人一年會吞食到39,000至52,000顆微膠粒，每周約吞下5毫克的塑膠，即一張信用卡大小的分量，但自己卻毫無感覺。

茶包充滿膠粒，是否就無可避免？研究人員建議，若非必要可避免購買塑膠茶包，可以原罐茶葉代替，或使用帶有茶隔的水瓶喝茶。

飲樽裝水變吞膠

微塑膠不能被分解，攝入的膠粒最後流入生態圈，但最後人類又會從其他生物身上攝取。（圖片來源：Getty images）

不只茶包，研究人員更發現樽裝水當中含有的微塑膠亦多。英國《衛報》（The Guardian）引述《環境科學興技術》（Environmental Science and Technology）報導，水喉水含4000粒微塑膠，而市面上發售的樽裝水膠粒含量比水喉水多22倍，即只要你飲下一瓶500毫升的樽裝水，等於吞下了88,000粒微塑膠粒。若成人日常只飲用樽裝水，一年就喝下了13萬微塑膠粒。

當中負責是次項目的研究人員Kieran Cox表示，今次微塑膠實驗雖然對大部分食物進行檢測，但研究只估算了15％左右的熱量攝取，因此實際數據可能比目前得出的數字更高。

你飲下一瓶500毫升的樽裝水，等於吞下了88,000粒微塑膠粒。若成人日常只飲用樽裝水，一年就喝下了13萬微塑膠粒。（圖片來源：istock）

微塑膠積聚在人體可致癌

納米級塑料可以穿透細胞，進入血管和淋巴系統。由於它們不會被人體分解，會導致膠粒堆積在人體或排出體外。微塑膠含有的有毒物質會干擾人類的內分泌、生殖系統，嚴重甚至會致癌。

美國福布斯發表了一項研究，研究人員解剖了24具人類屍體，抽取當中的肝、脾、肺、腎樣本進行研究，結果發現每一個測試個體樣本中都發現雙酚A（BPA），而雙酚A是一種製造塑膠的原材料，對人類的健康會造成損害，但仍有待科學家進一步研究。

▼日常生活中有什麼方法可避免微塑膠？（按下圖即睇👇👇👇：）

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如何避免微塑膠？

1）減少購買包裝食物

根據科學界目前的研究，大部分微塑膠都來自包裝食品的膠袋。若減少購買包裝食品，可減低接觸微塑膠機會。

2）以水樽代替即棄塑膠樽

除了少飲樽裝水，重用的膠樽在使用過程中亦會釋出微塑膠。即使你少飲用樽裝水，但重用塑膠水瓶依然會令身體吞入膠粒。平日出門還是購買一個可循環再用的水樽吧！樽裝水膠粒含量比水喉水多22倍，即只要你飲下一瓶500毫升的樽裝水，等於吞下了88,000粒微塑膠粒。

3）食海鮮前應把內臟移除

澳洲有研究檢測海產，包括5隻野生藍蟹、10隻生蠔、10隻野生魷魚、10條野生沙甸魚和10隻養殖虎蝦，發現當中含有大量微塑膠。若食用一條沙甸魚，代表你吞下了30毫克的塑膠。專家建議，可在烹調海產前先把內臟移除，因為微膠粒最後會經血管流入內臟。

4）自備餐具

飲管、膠杯、膠餐具當中含有大量微塑膠，這些塑膠在加熱過程有機會釋出有害物質，影響健康。專家建議，日常生活應避免使用塑膠餐具，否則吃下肚子是食物同時，更有可能是一堆肉眼看不見的塑膠。

5）減少用含微塑膠的化妝品

細小的塑膠粒會隨毛孔流入血管、淋巴系統，最後堆積在人類的內臟。（圖片來源：Getty images）

沒有吃下肚不代表沒有攝取微塑膠。按現時已知的數據，微塑膠微小的特性會滲進血管、淋巴系統、內臟中，而護膚品中含有的微塑膠依然會透過毛孔滲入皮膚。部分膠粒會隨水排入大海，進入生態鍊。