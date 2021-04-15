咳嗽｜胃酸倒流食飽平躺就咳 慢性咳嗽5原因支氣管炎同感冒咳點分?

咳嗽咳不停，感冒好了咳嗽卻沒好？有時候感覺喉嚨癢一直想咳嗽，或是只在某些時間點咳的比較嚴重嗎？有句俗語說「泥水匠怕抓漏，醫生怕治嗽」就是在說咳嗽的難性治，咳嗽的原因百百種，可能是感冒，也可能是胃酸倒流（胃食道逆流）等疾病。如果咳嗽持續超過3個星期，就可以被定義為慢性咳嗽。成人常見的慢性咳嗽有一些原因，想要知道自己是因為什麼狀況引起。以下教你幾個簡單的判斷方式，從咳嗽的時間點、症狀去辨別。