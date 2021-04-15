咳嗽｜胃酸倒流食飽平躺就咳 慢性咳嗽5原因支氣管炎同感冒咳點分?

撰文：Heho健康
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咳嗽咳不停，感冒好了咳嗽卻沒好？有時候感覺喉嚨癢一直想咳嗽，或是只在某些時間點咳的比較嚴重嗎？有句俗語說「泥水匠怕抓漏，醫生怕治嗽」就是在說咳嗽的難性治，咳嗽的原因百百種，可能是感冒，也可能是胃酸倒流（胃食道逆流）等疾病。如果咳嗽持續超過3個星期，就可以被定義為慢性咳嗽。成人常見的慢性咳嗽有一些原因，想要知道自己是因為什麼狀況引起。以下教你幾個簡單的判斷方式，從咳嗽的時間點、症狀去辨別。
▼常見慢性咳嗽可能的5個原因（按圖了解👇👇👇）
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1. 鼻涕倒流
咳嗽時間點：早上起床時、夜間平躺時
症狀：咳嗽、鼻塞、鼻子癢、喉嚨有異物感
2. 胃酸倒流
咳嗽時間點：吃飽飯時、夜間平躺時
症狀：咳嗽、打嗝、胃不適、喉嚨可能疼痛或有灼熱感
3. 哮喘
咳嗽時間點：季節變換時、夜間及凌晨時
症狀：咳嗽、流鼻涕，出現類似感冒症狀
4. 支氣管炎
咳嗽時間點：吸到冷空氣、吸到煙味、髒空氣時
症狀：咳嗽、咳痰、呼吸短促、呼吸道黏液多
5. 感冒未痊癒
咳嗽時間點：感冒過後
症狀：乾咳、喉嚨癢，感覺喉嚨有人在搔癢般
以上僅供參考，如久咳不癒請儘快就醫檢查。
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