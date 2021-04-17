水樽檢測｜滑蓋式90萬細菌污糟過廁板！可致肺炎血中毒哪材質最好

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-17 23:02

運動出汗後都喜歡大口灌水補充體力，但你可知道自己的水樽蘊藏多少細菌嗎？外國運動用品網站進行了實測，發現不同類型的運動水樽，含菌量都大不同。最多菌的水樽是哪款？如果不想水樽成為細菌安樂窩又該怎麼辦？如何防止水樽堆積細菌？

每日飲水的水樽，可能暗藏大量細菌而不自知！外國運動用品網站Treadmill Reviews有研究團隊對多名運動員的水樽進行實測，結果發現不同款式的運動水樽，含菌量亦不同。團隊測試的12個水瓶，發現可重複使用的飲用容器均攜帶著驚人數量的活細菌細胞：每平方厘米（CFU / sq cm）竟蘊含超過30萬個菌落。

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研究團隊甚至表示：「用吸管式水樽喝水比舔狗的玩具要糟很多倍。」

研究發現，原來運動水樽暗藏大量細菌！（圖片來源：istock）

滑蓋式最方便＝細菌最多

有些人喜歡使用滑蓋式的水樽，因為它使用方便。但是這種水樽細菌含量多得驚人，當你滑開瓶蓋時，細菌會隨着沾在樽口的液體，飛濺到其他地方，而含菌量居然超過900,000個／平方厘米！

運動員愛用唧式水樽＝細菌多如飲生水

實驗團隊表示，「唧式水樽」（擠壓式）上面的細菌含量接近162,000個／平方厘米。儘管它們不像滑動蓋式水樽般容易沾惹細菌，但這些水樽的含菌量卻多如「飲生水」。

扭蓋式水樽＝比動物專用碗還糟糕

大家常用的扭蓋式水樽又如何呢？實驗團隊指，此類水樽的含菌量有159,060個／平方厘米，雖然較以上兩款水樽好，但含量一點也不少，相當於寵物用的食物碗。

最乾淨竟是飲管式水樽？

結果令人出乎意料。團隊表示飲管式水樽僅含有其他瓶中細菌的一小部分：僅為25個／平方厘米。專家解釋，利用飲管式水樽喝水時，水會流進到飲管的底部，令細菌難以聚集。但是，含菌量僅比一般家用廁所板少2個／平方厘米。

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樽口驗出大腸桿菌可致肺炎

實驗團隊研究了不同類型的水樽，均帶有不同的細菌類型。擠壓式水樽上的有害細菌佔99％，扭蓋式水瓶上的有害細菌佔98％，大部分大腸桿菌（即在人類糞便找到的細菌）。大腸桿菌能引起肺炎、血液感染等疾病，甚至可以產生抗生素抗藥性。

至於含菌量最高的滑蓋式水樽則含有大量革蘭氏陽性球菌，可導致皮膚感染、肺炎和血液中毒。但神奇的是，雖然飲管式水樽都有驗出細菌，但大部分都是無害。

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避免水樽滋生細菌的小習慣

1）水勿留待隔日飲

很多人喜歡把沒喝完的水留待隔日，這樣做只會令水樽滋生細菌。據研究，細菌可以在密封的環境下，一小時內增至1,000個以上。要避免細菌滋生，最好運動結束後把水倒掉。

2）使用不鏽鋼水樽

不銹鋼水樽比起塑膠水樽，顯然是更好的選擇。金屬光滑的表面沒有縫隙，不易滋生細菌。

3）每天都要清潔

每日在用完水樽後都要徹底清潔。專家建議可以用清水或洗碗機清洗，並加入少許弱漂白劑進行消毒，徹底殺菌。

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