消委會測試｜吸濕最強邊款$20壓倒大笨象？　20款吸濕劑效能評分

撰文： 林嘉珮 張玉如 最後更新日期： 2021-04-15 13:40

消委會測試市面上20款家用吸濕劑，包括盒裝和袋裝產品，產地分別來自中國、日本和泰國，結果發現樣本效能差異大， 竹炭或活性炭樣本吸濕更近乎零。潮濕天氣霉菌多會引起過敏及易咳，吸濕最強力應該揀邊款？

消委會測試結果發現，大部分吸濕劑均未達到產品聲稱吸濕量，吸濕量最多相差8成半。吸濕效能（80天）測試評分，小型吸濕盒類別中，「Topvalu Bestprice吸濕劑500mL」和「白元強力抽濕器」最高分，最低是「佳之選竹碳吸濕器」； 「吸濕大笨象吸濕器」則是大型吸濕盒類4款樣本當中，評分最低。

▼消委會測試20款吸濕劑的吸濕效能評分（由高至低），點擊下圖逐一睇👇👇👇：

+ 15 + 15 + 15

至於3款竹炭／活性炭吸濕劑吸濕效果近乎零，包括「小久保天然竹炭包」、「日本城竹炭除味吸濕包」、「Dalso炭脫臭除濕劑」，吸濕容量只有1.4毫升以下。

吸濕效能之外，還有包裝密封、防滲漏、防壓、防回滲、標籤資料等加起來，總評分最高是「白元強力吸濕器500ml」，獲評5分；「Topvalu」、「3M」、「Goodmarks」等牌子亦獲得較高總評分。

吸濕劑的回滲情況，即水氣滲出透氣膜，令物品再度受潮的機會高。消委會建議應定時觀察使用情況，吸濕劑需定期更換，以防水氣回滲。

▼消委會測試吸濕劑回滲程度評分（由高至低）（點擊下圖👇👇👇）：

+ 13 + 13 + 13

如何選擇合適吸濕劑？

消委會建議應按需要挑選合適吸濕劑，盒裝吸濕劑抑或掛袋裝如果選擇有有最佳效果？

1）盒裝吸濕劑

盒裝體積較大，宜放在衣櫃、衣箱、鞋櫃。由於盒裝吸濕劑倒轉後易滲漏，因此對濕氣敏感物品如相機、鏡頭、相片、珍貴紙幣等都不宜使用盒裝吸濕劑，改用硅膠粒（防潮珠）為佳。

2）掛袋裝

掛袋裝吸濕劑則建議掛於衣櫃或衣物間，毋需在櫃內另找地方平放吸濕盒，需注意吸濕情況，定時更換。

潮濕易發霉 影響健康

天氣潮濕回南天，環境濕度高，放衣櫃、鞋櫃或儲物箱內的衣服、物品更大有機會發霉； 霉菌滋生，會令人出現過敏症狀之餘，健康亦會受影響，例如呼吸問題及皮膚病，甚至引起肺炎。

▼霉菌引起的過敏症狀（點擊下圖看清👇👇👇）：

▼霉菌出現反應高危人士（點擊下圖看清👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

▼霉菌可能導致的疾病（點擊下圖看清👇👇👇）：

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