多汗症｜發燒胸悶體重跌7徵狀　多在睡眠病發或因糖尿甲亢10毛病?

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-19 16:39

過度出汗是指，實際出汗量多於當下環境溫度、運動程度及壓力程度的預期出汗量；過度出汗除了影響日常生活也引發社交焦慮、尷尬。 撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

過度出汗可能是全身性或局部性的，特別是手掌、腳底、腋下或臉部，是一種典型影響手及腳部的多汗症（Hyperhidrosis），一週至少在非睡眠期間會發作一次。

多汗症有多常見？

過度出汗很常見，各年齡層都有可能發生，請與你的醫生討論如何減少誘發的風險因子。

▼多汗症、過度出汗有哪些症狀?（按圖細閱👇👇👇）

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- 體重減輕 - 發燒 - 胸痛 - 呼吸短促 - 心悸 - 胸悶 - 長期出汗

多汗症的原因

過度出汗可分為2種類型：

1. 原發性多汗症（Primary hyperhidrosis，或稱原發性局部多汗症 Focal hyperhidrosis）

患者通常是因為特定的外分泌汗腺出汗異常，外分泌汗腺主要分佈在腳、手掌、臉部及腋下。

當你的身體因為運動、情緒高漲或受荷爾蒙影響而身體過熱時，外分泌汗腺就會啟動，當這些汗腺神經過度反應即造成多汗症，例如，當一個人光只要想像一個會令他焦慮的情境就足以讓他的汗腺過度分泌。

目前醫生們仍無法確定為何有些人會有原發性多汗症，或許是因為遺傳，因為很多人向醫生表述，他們從孩童時期就已有過度出汗的症狀。

2. 繼發性多汗症（Secondary hyperhidrosis, 或稱繼發全身性多汗症）

會引起全身或身體大面積過度出汗，可能是源於疾病導致身體過熱，繼發性多汗症與原發性多汗症的不同在於，它影響的面積較廣，而不僅限於手部、腋下、臉部或腳。

繼發性多汗症大多發生在睡眠時，此類繼發性多汗症通常是因為其他身體狀態或疾病所導致，以下是可能造成繼發性多汗症的潛在原因：

- 懷孕 - 糖尿病 - 甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism） - 更年期 - 肥胖 - 柏金遜症 - 類風濕關節炎（Rheumatoid arthritis） - 淋巴瘤（Lymphoma） - 痛風 - 感染

以上是例舉造成過度出汗的常見原因，請諮詢你的醫生做更精確的診斷。

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過度出汗的風險因素

下列因素可能是造成過度出汗的風險因子：

- 家族病史 - 成年初期

若需要進一步的資訊，請諮詢你的醫生以獲得更多相關訊息。

過度出汗的症狀

若發生以下情形，請立即告知你的醫生：

- 出汗量突然大增 - 大量出汗影響日常起居 - 不明原因夜間盜汗

若你的出汗狀況伴隨以下現象，請速就醫：

- 冷顫 - 頭暈 - 胸痛 - 噁心 - 體溫達到攝氏40度以上

若你有疑慮，或發生一項或多項上述症狀，請諮詢你的醫生。每個人的狀況都不太一樣，最好與醫生討論，才能獲得最妥善的治療。

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改善多汗症的生活調整與居家療法

以下生活習慣的調整與居家療法，可幫助你改善多汗症：

1. 使用止汗劑：

當你將止汗劑塗抹於皮膚時，止汗劑會使汗腺細胞膨脹進而阻塞汗腺口，很多止汗劑含有除臭配方，這不會使你停止出汗，但能幫你控制汗味。

止汗劑不只可用於腋下，你也可以將其塗抹在其他你容易出汗的部位，例如手和腳，有些人甚至會把止汗劑塗在髮際線，別只是在上午使用止汗劑，你也可於就寢前使用，它可以幫助你保持皮膚乾燥。

2. 選擇輕量、透氣材質的衣物：

例如棉或絲材質的、外出運動或氣溫較高時，你可以多帶一件上衣、如果你的腳也會出汗，穿吸濕排汗的襪子也會有效（美麗諾羊毛或聚丙烯材質)。

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3. 使用抗菌皂來沐浴：

有助於抑制你易出汗的皮膚並改善異味，將全身擦乾後再塗抹止汗劑。

4. 使用腋下襯墊及鞋墊：

吸收汗水可以防止汗水損害你的衣服且能抑制汗味。

5. 避免辛辣的食物和酒精：

這兩項都會使你出汗，你可以改喝茶或咖啡等熱飲。

若你有任何疑問，請洽詢您的醫生以獲得最佳建議。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：多汗症、過度出汗】