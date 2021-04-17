大腸癌｜腳腫胃口差確診大腸癌！分清單腳雙腳患癌或水腫一按就知

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-17 17:02

腳水腫是生活中常見的情況，許多人當下可能僅判定，自己是前一天吃太重口味、太鹹所導致，並不以為意。不過，有台灣護理師就分享一名個案因為腳腫而發現癌症。對此，醫師也提醒，腳腫基本上可分成兩個原因，其一是水腫，另外則是淋巴液回流的問題，嚴重可能是癌症所造成，若身體部位有不正常腫脹，最好還是到醫院檢查較為保險。

台灣基隆長庚護理師陳麗華在《健康2.0》分享自己一位親友的經歷，某次聚餐吃飯時，該位年紀輕輕的親戚卻從頭到尾都坐著，完全不想起身。護理師見狀覺得有異，便詢問他的太太發生什麼事，太太則表示，不曉得原因，只知道近年來慢慢地愈來愈不想走，且一直有腳腫問題。

8個腳部不適反映的健康問題：（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

相關文章：【抽筋】腳痛唔係醫腳？腳腫腳痺或患糖尿心臟病 8種腳痛反映健康

陳麗華便在徵得同意後，替這位先生簡單檢測，沒想到，一把褲管掀起來，先生的腳完全不需要特別按壓就可看出「非常腫脹」。護理師建議他們去醫院檢查，同時也深入詢問他的情況，患者也說不知道，只感覺愈來愈虛弱、吃不下，且大小便怪怪、習慣改變。

陳麗華再仔細端詳腳腫的地方，看起來有點暗沉、甚至連鞋子都穿不太下，便力勸先生要去醫院做詳細檢查，更用善意的謊言哄騙他可能是癌症等問題。直到聚餐結束後過了2個多月，護理師收到患者太太的訊息表示，檢查後才曉得先生得到大腸癌，也因為受到壓迫導致下肢循環不好。

相關文章：【大腸癌】常生暗瘡大便極臭大腸癌先兆？10條問題即測腸道年齡👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

對此，台灣醫師江坤俊也解釋，腳腫的狀況可先大略分成雙腳及單腳，假設雙腳都有問題，大部分是全身性毛病，無論是心臟、腎臟、糖尿病或高血壓等，諸如此類影響到全身的疾病會表現在雙腳；若是單腳，基本上都是局部性問題，如：腳麻，像是腰椎壓到的是單側，就會出現一邊麻，通常會是腰椎或神經局部受創造成。

江坤俊說明，基本上腳腫只有2個原因，第一、水跑出來；第二、淋巴液跑出來。醫師指出，差別在於，假設是水跑出來，按壓會凹下去再慢慢地彈起來，但淋巴液水腫則會整個腳變得硬梆梆，壓不太下去。一旦有腳按壓不了的情況，要小心可能是淋巴回流有問題。

江坤俊提到，淋巴回流的問題有很多種，其中一種便是癌症，且癌症會淋巴轉移，若轉移至腹股溝的淋巴或骨盆腔淋巴，導致該處被癌細胞佔據，自然沒辦法讓底下淋巴液回流，單腳就會腫脹。因此，也提醒大家，如果身體部位有任何異常腫脹，最好還是到醫院檢查較為安全。

相關文章：【每日3分鐘】面腫腳腫寒背是元兇？去水腫3招實測眼皮即時消腫

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】