含糖飲品｜哈佛研究：女生1天2杯死亡風險增63%！人工代糖健康啲?

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-18 10:02

現代人手一杯含糖飲料，這使很多疾病控制不是很好啊！我們的社會進步了，我們的身體健康沒有因此進步。你看看癌症愈來愈多，疾病愈來愈複雜，大部分都是和個人生活飲食文化有關，你們會相信嗎？ 撰文：黃軒（台灣註冊醫師）

我最近閱讀哈佛大學研究人員在國際期刊《循環》（Circulation）登刊的＂Long-Term Consumption of Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Mortality in US Adults＂的文章，哈佛大學的研究人員分析了1986年至2014年共3萬7716名男生和8萬647名女生，其飲用含糖飲料（sugar-sweetened beverages, SSBs）或是人工代糖飲料（artificially sweetened beverage, ASBs），他們想找出，這兩種含糖飲料和死亡率之間的關係。

含糖飲料（sugar-sweetened beverages, SSBs）是指：那些添加了高熱量甜味劑的飲料。

人工代糖（artificially sweetened beverage, ASBs）是指：低熱量的甜味劑，常會添加到要減少熱量的飲料中。

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在這30年當中，這些人共有3萬6436名人士死亡，這些當中有7896的人是由於心血管疾病致死，而有1萬2380人是由於癌症致死。在這近30年中，研究人員都只問他們喝飲料的習慣和數目，經過排除飲食和生活習慣後，發現飲用含糖飲料（SSBs）會導致更高的死亡風險，且飲用愈多含糖飲料，愈早死。

美國塔夫茨大學（Tufts University）早期的研究，也收集了187個國家多種不同類型的含糖飲料，從含糖的氣泡梳打飲料到補充能量的含糖飲料，也包括了含糖果汁以及運動的含糖飲料。

發現含糖飲料： 1. 造成13萬3000人死於糖尿病； 2. 造成4萬5000人死於心血管疾病； 3. 也因各種癌症，導致了6000人死亡。

▼喝多少杯含糖飲料比較容易早死？（按圖細閱👇👇👇）

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每月飲用1至4杯含糖飲料的人，相比每月飲用含糖飲料少於1次的人，其死亡風險會上升1%。每星期飲用2至6杯含糖飲料的人，其死亡風險則會增加6%。每天飲用1至2杯含糖飲料的人，其死亡風險則會增加14%。而如果每天飲用2杯或以上含糖飲料的人，其死亡風險會上升21%。

性別

而含糖飲料對女性死亡風險影響，則比對男性更大。且女性受到的影響更甚，同樣一天2杯，男性死亡風險增加29%，女性死亡風險卻增加了63%！

心血管疾病死亡率

含糖的飲料，不管有沒有加入人工代糖或只是加入原本的蔗糖，研究人員發現都會增加心血管疾病死亡率。每日飲用2杯或以上含糖飲料，比不飲用或較少飲用含糖飲料的人，其因心血管疾病而提早死亡的風險增加了31%，而如果每天飲用最多只有1杯含糖飲料，其因心血管疾病而提早死亡的風險，也增加了10%。

人工代糖，也沒有想像中的那麼安全

人工代糖是低熱量的甜味劑，常會添加到要減少熱量的飲料中。市面上的人工甜味劑以糖精（Saccharin）、甜精（Cyclamate）及阿斯巴甜（Aspartame）為主。在我們接觸到含有人工代糖的飲料裡面，絕大多數是使用阿斯巴甜（甜度為一般糖的150～250倍 ）來取代蔗糖或高果糖糖漿。

《美國醫學會期刊－內科學》（JAMA Internal Medicine）2019年發表研究了英國在內的10個歐洲國家，共有45萬1743名參與者。研究持續追蹤長達16.4年，期間共有4萬1693人死亡，那些每天喝兩杯250毫升或更多說是「零卡飲料（diet drink）」，其實就是人工代糖飲料，這些人在16年內死亡風險增加26%，在單獨針對心血管疾病死亡率方面，這些人則是上升了52%。

所以，只要你每天2杯人工代糖飲料，死亡風險增加26%，心血管疾病死亡風險也上升了52%。

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含糖飲料，是健康靜默殺手

人類進步了、物資愈來愈豐富，我們的生活也愈來愈享受，而且毫無察覺的含糖飲料，是健康靜默殺手。在臨床上常遇到被問：「為什麼會得癌？」

其實答案就是在日常生活中的吃吃喝喝，多年以後，得癌得病的人愈來愈多，我們的醫療科技愈來愈先進，也無法減少十大死因，癌症、心血管疾病、腦血管疾病，幾乎佔據了各國的前3名。

其實，落實健康，就是拒絕或减少喝含糖飲料，然而現實世界各地的人民，從小就是一直喝這些飲料呀，儘管科學告知我們：喝愈多，愈早死，而你還在喝……人類，是不是很矛盾的動物呢？

然後多年後，又問醫生：「為什麼會這樣？」

答案也許如下：

1. 每天2杯人工代糖飲料，死亡風險增加26%，心血管疾病死亡風險也上升了52%。



2. 每天飲用2杯或以上含糖飲料的人，其死亡風險會上升21%。每天飲用2杯或以上含糖飲料，比不飲用或較少飲用含糖飲料的人，其因心血管疾病提早死亡的風險，也增加了31%。



3. 同樣一天2杯，男性死亡風險增加29%，女性死亡風險卻增加了63%！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：這些飲料🥤，喝越多，越早死，而你還在喝...】