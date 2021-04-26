米水功效｜健脾去黃免水腫　燥熱忌黑米紅白糙5種米4配搭要點揀？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

米是我們的主食，除了食用更可製成米水飲用。米水有清熱生津、健脾養胃的功效，做法方便。那麼製作米水應用什麼米？紅米、白米、薏米、糙米還是黑米？不同米又有什麼不同功效？哪些人不宜飲用？

常聽洗米水可以養顏護膚，以米製成米水飲用不但養顏，更有養胃的功效。註冊中醫師黃頴芝指，脾胃為後天之本及氣血生化之源，如脾胃運化正常，則氣血充足，機體就能得到足夠的能量。但如果脾胃虛弱，則氣血生化乏源，就容易疲倦、神疲乏力。當脾失健運就會食慾不振、氣血不足便會肌膚失養，面色偏黃欠光澤；脾亦有主運化水液，脾失健運則易見水濕儲留而見身體浮腫。所以，養好脾胃是改善疲倦，食慾，面色及浮腫的重點，同時需要其他五臟六腑的調和。

米水具有清熱生津、健脾養胃的功效，適當飲用米水能幫助改善容易疲倦、食慾不振、面色偏黃欠光澤及身體浮腫等。而且一般米水老少咸宜，一年四季都可飲用。

米水有清熱生津、健脾養胃的功效。（「暮らしニスタ」截圖）

不同米有什麼功效？

不過，黃醫師提到，製作米水可先按需要選擇適合的米類，包括紅米、白米、薏米、糙米和黑米等五種米類。

▼5種米的功效：（按圖👇👇👇）

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*紅米、糙米及黑米較難消化，脾胃虛弱的人不宜以此為主食，米水則可適量飲用。

米水製作方法簡單：

1. 先按需要選擇適合的米類，將米洗淨備用 2. 將洗淨的米加入煲內，份量約1湯匙米加2碗半水 3. 水煮滾後再調細火煮20至30分鐘即可

有3類人士分別不宜選用薏米、黑米和炒過的米。（VCG）

體質燥熱不宜食用黑米

雖然米水適合大部分人飲用，但有3類人分別不宜選用薏米、黑米和炒過的米。

薏米：不宜孕婦飲用

薏米性質較寒涼及滑利，孕婦不宜飲用添加了薏米的米水。基本上可約1星期飲用1至2次，如有任何不適則立刻停止，建議飲用前請諮詢註冊中醫。

黑米：不宜體質較燥熱人士

體質燥熱的表現：口乾舌燥、口苦、口臭、便秘、小便赤黃、長痘等

體質較燥熱者不宜飲用過多黑米水，或需在配搭下適量飲用，否則可加重燥熱症狀。

炒過的米：適宜脾胃虛寒人士

脾胃虛寒者（例如容易消化不良，腹瀉，胃脹等）則建議選擇飲用炒過的米製成的米水。

枸杞子性平、味甘，有補腎養血，養肝明目，生津止渴的作用，同時可加入米水食用。

米水有什麼配搭？

米水可配搭其他食材，加強功效。黃醫師建議了4款米水的食療（大約為1至2人分量，可因飲用人數而適當調節），加桂圓和紅棗，更有養血安神之效！

▼桂圓紅棗米水：（按圖👇👇👇）

▼麥冬杞子米水：（按圖👇👇👇）

▼山楂荷葉薏米水：（按圖👇👇👇）

▼黑豆花生米水：（按圖👇👇👇）

＊飲用前請諮詢中醫師！

▼同場加映：米水外用更可以護髮？美國荷里活名媛Kourtney Kardashian（葛妮卡戴珊）曾分享，用米水洗髮有助促進頭髮生長。有專家指理論上米水成分具有一定養髮功效（按圖👇👇👇）

▼你也心思思想用米水洗髮？洗米水如何炮製？又應該如何洗？（按圖👇👇👇）

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