都市疾病｜鼻貼、呼吸機可改善睡眠窒息症？分析各療法原理及好壞

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-21 12:45

睡眠窒息症是睡眠障礙的一種。睡眠時，患者的呼吸會明顯減少，甚至短暫停止，令身體缺氧。一般會發生於淺睡期與做夢的期間，令患者在窒息後掙扎醒來，待呼吸正常後再入睡，嚴重影響睡眠質素。

患者的呼吸會於睡眠期間短暫停止或減少25%，令血含氧量下降超過4%。每晚可發生十數次甚至數百次不等，每次數秒至一分鐘以上，以致患者起床後仍容易感到疲倦。

睡夢中突然窒息 情況嚴重會猝死？

當上呼吸道肌肉鬆弛、張力下降，在熟睡下進一步放鬆時，呼吸道會變得狹窄，因而產生鼻鼾。而當呼吸道收窄至完全阻塞時，便可能會出現睡眠窒息。

睡眠窒息僅為短暫性的，雖不會直接致命，但可能會誘發其他問題。如患者因睡眠質素下降，導致休息不足，會影響日間精神及工作，亦容易引起交通意外。而且長時間得不到適當的治療，令患者睡眠時經常缺氧，有機會導致高血壓、心律不正、心臟病、中風、肺功能受損、紅血球增多症、第二型糖尿病；嚴重的更會突然猝死。

（圖片：Freepik）

除鼻鼾外，還有什麼明顯徵兆？

雖然持續且大聲的鼻鼾是睡眠窒息症的其中一個明顯症狀，但音量和頻率與患病並無直接關係。除了鼻鼾之外，若發現枕邊人有以下其他病徵，或懷疑自己患病，最好到醫院進行檢查。

．呼吸停頓，然後會用力、大聲呼吸

．睡眠時大量出汗，睡姿不正常

．即使睡眠時數充足，但日間仍然渴睡

．早上難以被喚醒，起床時則感到頭痛

（圖片：terrycralle）

怎樣判斷自己患上睡眠窒息症？

目前來說，晚間睡眠測試應該是最可靠的方法。患者需留院一晚，在頭部、身上，裝上記錄用的外用裝置，記錄腦電波、呼吸、心電圖、血氧等，再由專科醫生進行深入分析，整個過程不會對身體造成任何傷害。

一般治療睡眠窒息靠手術

手術：

大部份患者可透過扁桃腺和腺樣體切除手術治癒，均屬低風險、少後遺問題的手術，雖需全身麻醉，故少數不適宜做手術者，可能需長期使用正壓呼吸器睡覺，輕症患者也有機會能透過藥物，消除鼻粘膜充血的現象，改善情況。

坊間有何產品有助改善情況？

口腔矯正器：

口腔矯正器是常見的產品，有助把下顎移前，幫助呼吸。現時有多種設計的矯正器，患者需要選擇最適合自己的一種，但只適合輕度睡眠窒息症患者，也需要定期覆診，確保儀器的正常運作和追蹤病情。

正氣壓鼻貼：

正氣壓鼻貼是相對簡單易用的產品，只需在每晚睡覺前貼在鼻孔上即可，且體型小、用完即棄、毋須用電，較為方便。主要在吸氣時把活門打開，協助吸入空氣，呼氣時把活門關上，增加氣壓，打通呼吸道，是呼吸機的可能替代品，但效果有限，只能改善症狀約50％。

（圖片：wsj）

生理鹽水噴鼻劑：

生理鹽水噴鼻劑只有助睡覺時保持鼻腔潔淨，呼吸從而變得更暢順，但未必能完全解決問題。

（圖片：verywellhealth）

呼吸機：

呼吸機是手術之外最常見和有效的手法，有「連續正氣壓睡眠呼吸機」(CPAP) 和「高低正氣壓睡眠呼吸機 」(BiPAP) 兩種，都是依賴呼吸機的鼻罩，輸出醫生所處方的預設氣壓，從而把上呼吸道打通，協助呼吸。

（圖片：medicalnewstoday）

睡眠窒息症高危族群

以下六個因素會大幅增加患上睡眠窒息症的風險：

不良生活習慣，如：吸煙、酗酒

體型較肥胖、癡肥人士

先天問題，如：頸短、嘴小、上顎深窄、下顎後縮、頸圍或扁桃腺較大

鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻息肉患者

患有內分泌疾病，如：甲狀腺功能過低

服用鎮定劑，安眠藥

（圖片：Medicalnewstoday）

如懷疑自己患上睡眠窒息症，應該如何處理？

若懷疑自己或身邊親友患上此症，最好到醫院進行睡眠測試，尋求專業意見，並維持良好生活習慣，恆常運動、減肥、戒煙戒酒，也可以嘗試以側睡暫時舒緩問題。