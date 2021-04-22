便秘｜女性腹肌少代謝慢易便秘　香蕉豆漿助排便早餐4部曲或飲油?

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-22 18:34

你今天大便了嗎？女性由於腹部的肌肉比男性來的少，加上腸胃蠕動慢，很容易出現便秘、排便不順等情形，體內囤積許多宿便，造成毒素代謝不出，甚至痔瘡率大增。營養師提醒，發生便秘問題時，可以食用香蕉和無糖豆漿、勤做腹肌訓練，通腸又醒腦！

台灣營養師陳嫚羚在Facebook《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》中分享，特別是女性朋友以及年紀較長的長輩，容易會被便秘問題困擾，由於女性的腹部肌肉少、基礎代謝率低、腸胃蠕動的速度較慢，一周大便次數屈指可數。而長輩因為消化系統退化、活動力降低，排便也跟著不順暢。

7種糞便形狀反映健康👇👇👇

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有的民眾甚至會自行吃瀉藥排便，或吃藥或保健食品通便，卻養成瀉藥依賴性，導致便秘加重，甚至在廁所蹲上10分鐘以上才能順利解便，容易導致肛門壓力升高，使痔瘡發生機率暴增70%。此外想順利排便，光吃蔬菜不夠，必須要有纖維素、水分和油脂的幫忙才行。

陳嫚羚建議，起床可以先喝一杯300毫升的水，並搭配手指輕壓肚子按摩，或者早餐可以吃熟香蕉搭配無糖豆漿，如果敢喝油的人，空腹可以喝1~2匙的橄欖油，可以短時間解決排便困擾。

▼3招養出通便體質（點擊下圖看清！👇👇👇）

但要常時間培養出「通便體質」，她也舉出3大日常好習慣。例如每天至少吃三份蔬菜、兩份水果、一份堅果，每天至少要飲水2000~2500毫升，或者經常喝無糖乳酪飲品、補充益生菌，養好腸道好菌。另外為了幫助腸胃蠕動，可以勤做腹肌訓練。

陳嫚羚提醒，若有嚴重便秘問題，仍需要盡快就醫治療，不要自行尋求極端的方式排便，只要腸道養好，養成定期排便的習慣，有助於將毒素代謝、防止老化，還能夠醒腦精神好。

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