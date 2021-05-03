暗瘡懶人包｜8位置知便秘或胃火盛？排毒5穴位+5色食物忌洗面太多

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

暗瘡可以說是美容大敵，除了發紅腫痛，還易留下疤痕。但其實暗瘡是身體發出的健康警號，生長在不同部位更能反映哪個內臟出現問題。暗瘡可以吃什麼預防？如何治療？夏天真的特別容易長暗瘡嗎？本文為你一一拆解。

夏天易生暗瘡？

炎熱的天氣和臉上長暗瘡似乎息息相關，暗瘡的主要成因是由於皮脂腺和毛囊阻塞而引起的發炎。出汗量大會令毛孔被油脂堵塞，令暗瘡密密生！從中醫角度，香港夏日的天氣炎熱又潮濕，容易在體內形成濕氣，易長出暗瘡，因此夏天飲食養生應以去濕清熱為主。

暗瘡成因

▼點解會生暗瘡，知道原因先可以對症下藥！（按圖了解👇👇👇）：

+ 9 + 9 + 9

1. 皮脂線分泌旺盛（excessive sebum production）

有些人因遺傳而得到較活躍的油脂腺，所以毛孔較容易被油分堵塞，進而引致粉刺（沒有產生發炎反應的黑頭、白頭），甚至暗瘡（炎性粉刺）等問題。

2. 毛囊口角化異常（follicular hyperkeratosis）

這是由於毛囊口角質細胞異常角化造成，當不正常的角質皮膚阻塞毛囊出口，會造成阻塞，令油脂分泌無法排出，加速暗瘡形成。

3. 痤瘡丙酸桿菌（Propionibacterium acnes）過度增生

當毛囊口出現角栓（角質、皮膚分泌的脂質和灰塵氧化物構成），它們便會瘋狂生長、通過毛孔滲入皮膚，皮膚由此產生反應，導致粉刺、紅腫等。

4. 發炎（inflammation）

當痤瘡丙酸桿菌、其他細菌和人體的免疫細胞發生變化時，便會引起發炎，形成膿包。

暗瘡位置反映健康

▼8個暗瘡位置反映身體問題？（按圖了解👇👇👇）：

+ 13 + 13 + 13

1. 眉間：心、肺功能

原因：心肺功能不好，容易胸悶，心律不整，心悸。

改善：不要做太過激烈的運動，避免煙、酒、辛辣食品。

2. 鼻頭：消化系統

原因：胃火過盛，消化系統異常。

改善：少吃冰冷、油炸、重口味食物。飲食建議清淡。

3. 臉頰：肺、肝功能（左肝右肺）

原因（右邊）：肺功能失常

改善：注意保養呼吸道，儘量避免芒果、芋頭、海鮮等易過敏的食物。

原因（左邊）：肝功能不順暢，有熱毒

改善：作息正常，保持心情愉快，且不要讓身體處在悶熱的環境中。

4. 下巴：內分泌功能

原因：內分泌失調。

改善：少吃冰冷的東西。

5. 額頭：壓力大、脾氣差

原因：壓力大，脾氣差，造成心火和血液循環有問題。

改善：早睡早起，多喝水。

6. 太陽穴：吃太多加工食品

原因：你的飲食中包含了過多的加工食品，造成膽囊阻塞。

改善：需要進行體內大掃除、排毒。

7. 鼻翼：生殖系統

原因：與卵巢機能或生殖系統有關。

改善：不要過度縱慾或禁慾，多到戶外呼吸新鮮空氣。

8. 唇邊：宿便、便秘

原因：便秘導致體內毒素累積，或是使用含氟過量的牙膏。

改善：多吃高纖維的蔬菜水果。

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暗瘡調理：五色食物

《內經•五色》中提到：「肝熱病者，左頰先赤；心熱病者，顏先赤；脾熱病者，鼻先赤；肺熱病者，右頰先赤；腎熱病者，頤（下巴）先赤。」痘痘位置分別代表著五臟六腑的功能異常的可能，我們可透過運用五行五色的飲食調理，進行五臟的排毒養生，讓身體恢復健康。

▼痘痘長在這些地方，該吃什麼來調理？（按圖了解👇👇👇）：

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暗瘡穴位

▼想預防暗瘡？最緊要係幫內臟排毒！（按圖了解人體5大器官排毒穴道👇👇👇）：

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暗瘡治療

▼暗瘡要如何治療？按嚴重程度，處理方法亦有所不同？（按圖了解👇👇👇）：

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▼暗瘡肌人士日常要如何護理？（按圖了解👇👇👇）：

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長時間戴口罩後，自己會瘋狂出面油、爆暗瘡，尤其天氣逐漸回暖後，情況更為嚴重。原因是戴口罩會令濕又暖的口氣長期焗在臉部，容易滋生細菌，同時令油脂分泌也增加，容易導致毛孔及皮脂腺堵塞，從而引致毛孔發炎，並長出暗瘡。

▼同場加映：口罩是新冠肺炎疫情下的必需品，但口罩下的真面目隨時是面油、暗瘡、紅腫甚至濕疹？戴口罩對皮膚有什麼影響？（按圖了解👇👇👇）：

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想預防暗瘡「爛面」，建議這樣戴：

1. 每天徹底洗面，尤其注意仔細清潔鼻翼周圍等死角位 2. 每周一至兩次去角質，確保毛孔暢通 3. 經常補濕，可每周敷2-3次的面膜護理，以調理肌膚的水油狀況

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