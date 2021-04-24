更年期食療｜中醫推介味噌湯溫熱補血虛　教食材配搭早餐喝最好？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-24 17:19

對每一種體質的人，中醫師谷裕一郎很推薦「早上喝味噌湯」的飲食養生法，許多人都會吃麵包類當早餐，但請儘可能想辦法加上味噌湯。

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谷裕一郎指出，女性隨著年齡增長，必定會迎來停經，停經在中醫學上的解釋，會視為「不再有血能夠產出的狀態」，「血」其實是指「女性荷爾蒙」。換言之，「女性荷爾蒙消失時就會停經」，停經是因女性荷爾蒙減少分泌所引發，停經的定義是超過1年沒有月經，無月經即女性荷爾蒙已比從前減少。

早上喝味噌湯 補血、溫熱身體

就中醫觀點而言，女性荷爾蒙減少的狀態是為「血虛」。女性隨著年齡增加，不論是誰都會一點一滴邁向血虛。

味噌湯的主要成分是大豆，大豆在中醫學上具有補充血液的作用（補血作用），由於屬於食物，因此效果穩健。血虛會隨著年齡增加緩慢發展，大豆穩健的補血作用顯得恰到好處。

此外，味噌是發酵食品，基本上發酵食品會轉變成「溫性」，也就是能夠溫熱身體的性質。換言之，味噌湯是具有溫熱身體及穩健補血作用的食物。

味噌湯適合熱熱地飲用，因此早上喝味噌湯，便能在一日之始由內而外溫熱身體，是相當有益的養生飲食。早上沒時間煮味噌湯的人，在白天或晚間煮來喝也不要緊，但平時生活方式會導致身體寒涼的人，建議在晨間喝味噌湯。

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味噌湯的配料 沒有硬性規定

谷裕一郎建議，味噌湯的配料，可以放進各種色彩、各種味道的食材會很棒，但就算是平常雪櫃裡會有的、自己吃慣了的食材也無妨。習慣用高湯顆粒煮湯的人，也就不必特地熬高湯，而若能活用市售切好的冷凍蔬菜等，甚至不必使用到菜刀。

平常沒在煮味噌湯的人，也可以從即食型開始做起，將配料跟味噌加進熱水裡化開即可，能夠每天持續最重要，因此別將自己逼得太緊，請採用容易持續的做法。

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本文摘自：《大齡女子也能打造好孕體質》谷裕一郎著

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