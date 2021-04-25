慢性腎病｜症狀少發現已近要洗腎！4類護腎食物蘿蔔糕補熱量？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-25 10:02

以台灣為例超過200萬人罹患慢性腎臟病。根據醫生觀察發現，絕大多數腎臟病患都未為能察覺；一旦到醫院檢查，卻已經瀕臨尿毒症的洗腎邊緣，因此如何顧腎相當重要。

保養腎臟 先控制飲食

台灣毒物學學會秘書長、台灣食品安全促進協會理事長、台大毒理學研究所教授姜至剛指出，腎臟如同大型血液淨化機，每天要過濾160-190公升的液體，包括：血液中的含氮廢物、毒素及多餘的液體。

姜至剛表示，想要保養腎臟，應控制蛋白質攝取量，避免產生過多的含氮廢物導致尿毒症，同時也能減少蛋白質直接造成腎臟負擔，延緩腎功能低下。

4招顧腎飲食遠離腎病、洗腎（按圖看清👇👇👇）

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1. 好油

正確的慢性腎臟病飲食，應採取低蛋白飲食，也需要補充足夠的熱量，使用好油，如橄欖油，以免熱量攝取不足，造成身體組織內的蛋白質進行分解，反而會增加產生含氮廢物。

2. 好的澱粉

慢性腎臟病若擔心熱量攝取不足，可補充低氮（低蛋白質）澱粉，如粉絲、西米、銀針粉、蘿蔔糕、碗粿、蓮藕粉、粉圓等。

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3. 適量優質蛋白質

一般來說，正常人每公斤體重的蛋白質攝取量為1-1.2克，大約是一個手掌大小的肉類。姜至剛說明，如果腎臟功能不好者，例如慢性腎臟病第3B期以上，每公斤體重的蛋白質攝取量下降到0.6-0.8。

舉例來說，體重60公斤的慢性腎臟病患，每天僅可攝取36克的蛋白質，應以優質的全營養蛋白質為優先，如雞肉、魚肉、雞蛋及黃豆製品。

4. 適量堅果類

堅果類富含豐富的不飽和脂肪酸，幫助補充熱量，但慢性腎臟病應適量攝取，以免加重腎臟負擔。

抽血檢查腎功能 成年人每3年一次

姜至剛強調，腎臟是沉默的器官，罹患腎臟病往往沒有明顯症狀；事實上，抽血檢查肌酸酐就知道腎臟功能，建議成年人每3年一次、65歲以上每年一次。

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