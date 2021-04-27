減肥｜飲茶瘦身必須符合1個條件！營養師10招一定瘦忌空腹吃甜品?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-27 16:48

茶類經常與「不易形成體脂肪」聯想在一起，而讓大家認為喝茶就能夠減肥，加上市面上有些茶飲會標榜不易形成體脂肪；到底不易形成體脂肪是什麼意思？喝茶到底能不能減肥？

喝茶不易形成體脂肪2原理﻿

台灣營養師蕭瑋霖在Facebook專頁中指出，依照健康食品之不易形成體脂肪保健功效評估方法的公告﻿，茶類能夠讓人體不易形成體脂肪，可分成2個原理﻿：

1. 幫助體脂肪的分解﻿：也就是能夠幫助人體中脂肪細胞的脂肪分解。

2. 調節消化吸收的功能﻿：簡單來說，就像是澱粉需要經過澱粉酶分解，而脂肪需要經過脂解酶分解，這類型的健康食品，可以減少這些酶的作用，進而影響營養素吸收。

喝茶減肥要維持長時間＋生活習慣調整

蕭瑋霖進一步提到，依照台灣衛福部審核通過的健康食品資料，出現在市面上聲稱不易形成體脂肪的幾種茶飲，綜合來說，可以發現大部分的產品都是利用一天都不只喝一罐，而且要持續至少7個禮拜以上才會有效果，也會添加難消化性麥芽糊精、菊苣纖維這類型的纖維原料，促進消化道蠕動增加排便。

所以喝茶到底能不能減肥，蕭瑋霖認為，照研究結果是可以的，但是都要持續很長一段時間，所以效率並不高，加上保健功效的宣稱還有一個條件，必須是在「嚴謹的營養均衡及熱量控制，以及適當運動」才有用，所以飲食控制搭配運動才是重點。

喝茶真的能減肥嗎？（Facebook@營養初 Nutrue - 營養師杯蓋）

想減肥怎麼吃才好？不吃飯可不可以？

減肥的飲食上，也有不少網友問「一天吃幾餐比較好？」、「不吃飯可不可以？」蕭瑋霖建議，想減肥還是要養成良好習慣，先固定三餐為主，且在均衡飲食的條件下，飯菜肉都要吃，每餐吃7-8分飽，如果都不吃或吃很少，容易復胖甚至過度壓抑而暴食。

▼「一定瘦」的10個秘訣（點擊下圖看清👇👇👇）

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營養師教你：一定瘦的10大原則

1. 睡前2小時不吃東西，避免影響睡眠品質。

2. 每餐吃七分飽就好，避免過多熱量。

3. 每口咬20秒再吃，避免吃下過多食物。

4. 蔬果改餐前吃，增加飽足感。

5. 澱粉類食物最後吃，減少血糖變化。

6. 餐間嘴饞吃堅果，增加營養素攝取。

7. 避免空腹吃甜食，空腹吃血糖影響大；每周只吃2次甜食，減少精緻糖。

8. 想吃甜食，飯量要減半，控制整體碳水化合物。

9. 每周至少運動3次，增加熱量消耗。

10. 水取代含糖飲料，避免過多熱量；想喝飲料改選牛奶豆漿，增加蛋白質攝取。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】