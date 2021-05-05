【四價流感疫苗效用及有效期】流感隨時引發心臟病　打針添保障

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-05-05 06:00

天氣變，很容易就會患上流感。很多人以為流感只是發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等，其實流感引發的問題，隨時超出你想像。大部分流感會在一至兩星期內痊癒，不過如果病症嚴重就會出現不同併發症，例如心臟病、中風等，要預防以上情況，接種四價流感疫苗是一個保護自己，保護家人的好選擇。感染及傳染病科專科醫生林緯遜，就和大家分享四價流感疫苗有效期、作用、副作用及甚麼人士適合注射。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜

香港最流行的流感病毒為H1N1和H3N2，兩種甲型流感和乙型流感，透過呼吸道飛沫傳播。現在人人都戴口罩，甚至面罩出街，自我保護程度確比以前好得多，但當然不等於完全無風險，可以免於流感影響。如果認為患上流感只是幾聲咳嗽，更嚴重只是幾日發燒，就大錯特錯。根據報告，在患上流感的首三日，心臟病發的風險是平常的10倍，中風的風險亦增加8倍。如何可以確保自己受到最適當保護？接種流感疫苗是一個相當好的選擇，例如四價流感疫苗，除了防禦流感，接種後可以減低最高45%的心臟病風險，比其他方法如戒煙、服用降膽固醇藥物及降血壓藥物，可減低心臟病發風險相約。

所以接種流感疫苗是最有效預防流感的方法。現時坊間有不同的流感疫苗，如四價流感疫苗，保護性最廣，適合大部分人士，「高危人士包括孕婦、長期病患者、6個月以上至11歲的兒童、50歲以上人士應該優先接種流感疫苗。」林醫生指這幾類人士有較高風險出現流感併發症，甚至可能導致死亡，所以列為接種疫苗的優先群組。「冬季流感高峰期一般在9月開始接種流感疫苗，每年的流感疫苗成分會因應世界衞生組織的建議而更新，所以每年儘早接種，就可以在流感疫苗有效期內達到較佳保護，四價流感疫苗有效期大約為一年。」

聽到接種疫苗，大家可能會有些卻步，不知道有沒有甚麼副作用，但林醫生告訴大家，現今的醫學技術底下，流感疫苗的副作用已十分低，流感疫苗有效期亦長，「大概有一成人士會有輕微打針後的反應，打針後的位置可能出現腫痛。有機會發燒或感到疲倦，但機會少於百分之一，過敏反應機會更少於百萬分之一，整體來說，流感疫苗十分安全。」林醫生亦指出，「流感疫苗有分「滅活」和「減活」兩種，減活疫苗因為有弱化的病毒，就未必適合孕婦或2至4歲小朋友，滅活疫苗就6個月或以上人士都適合。而根據衞生署指引，四價滅活流感疫苗相對於三價滅活流感疫苗應給予優先採用，因為覆蓋的病毒株較多，保護性更大。」

大家為了自己為了家人，都應該在詢問過醫生專業意見後，儘快接種四價流感疫苗，在流感疫苗有效期間，令自己和身邊人都可以更安心生活。

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MAT-HK-2100372-1.0-04/2021