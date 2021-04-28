子宮肌瘤｜不一定要開刀手術治療？中醫師教保養子宮3穴位

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-28 17:02

子宮肌瘤是最常見的婦科腫瘤，大約每4位女性就有1人有子宮肌瘤困擾。不過子宮肌瘤並非一定需要手術治療，婦產科醫師指出，通常會依患者個人症狀、大小、位置和成長速度而定。

子宮肌瘤一定得開刀嗎？

子宮肌瘤的症狀相當多，包括經血量大、不孕、貧血、痛經、異常出血、頻尿、便秘、性交疼痛等，如果症狀已嚴重影響生活品質，可考慮手術治療。台灣婦產科醫師陳保仁說明，超過5公分或成長快速的子宮肌瘤，通常會建議患者開刀。

他也提到，有時候大小不是絕對判斷因素，例如有些患者的子宮肌瘤雖然只有3公分，但位置就在黏膜正下方，導致患者出血嚴重、不易受孕，這種情況也建議手術。

▼保養子宮3穴位（按圖看清👇👇👇）

如果經醫師評估不需手術治療，就可以根據台灣中醫師鄒瑋倫分享3個保養子宮的特效穴位，透過按摩刺激，對婦科有好處；如果曾接受子宮肌瘤手術但擔心復發，也可以多按這些穴位來養生。

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1. 痞根穴

痞根穴位在第一腰椎上方、旁開3.5吋（約4個指幅）的位置。鄒瑋倫說，如果不確定自己找的位置是否準確，也沒有關係，只要將手心按摩搓熱之後，放在該區域上下摩擦，就有助於散氣止痛、化腫消瘀。

2. 子宮穴

子宮穴位於手碗內側的橫紋上方，相當於命理觀點的「事業線」起點。鄒瑋倫建議用另一手的大拇指來回巡按，有養護子宮的效果。

3. 陽池穴

從子宮穴的位置對應手背，就是陽池穴了。鄒瑋倫說明，陽池穴顧名思義是陽氣聚集、像池塘一樣多，是三焦經循行的穴位，有排泄、消毒的作用。

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